Marbella y Malagueño buscan despegar ante rivales de ´su liga´

El Marbella FC y el Atlético Malagueño, los dos representantes de la provincia en el Grupo IV de Segunda B, afrontan la 10ª jornada liguera con enfrentamientos, a priori asequibles, con los que levantar el vuelo. Así, el conjunto blanquillo recibe a las 12 horas en el Municipal al Ejido 2012, un equipo en horas bajas; mientras que el filial malaguista viaja a tierras almerienses para medirse al Almería B, rival directo por eludir el descenso.

Se trata de una jornada vital para ambos. El Marbella acumula ya tres jornada sin ganar y aunque se mantiene en la zona media de la clasificación, los puestos de descenso están más cerca que los de ascenso, por lo que el equipo de Padilla necesita un impulso para despejar fantasmas y ganar en confianza.

En cuanto al Atlético Malagueño, la llegada de Manolo Sanlúcar en detrimento de Dely Valdés parece haber causado efecto, a tenor del empate cosechado el domingo en casa. Fue el primer punto de la temporada y aunque insuficiente, el filial blanquiazul al menos cambió la dinámica y salió de la espiral de derrotas en la que estaba metido.

No obstante, el Atlético Malagueño sigue colista del Grupo IV y se encuentra muy lejos de salir de los puestos de descenso -a 8 puntos-, pero la llegada del técnico gaditano y el hecho de medirse a un rival en horas bajas como el filial almeriense, que acumula cuatro derrotas consecutivas, hacen que el equipo blanquiazul afronte el duelo entre filiales con confianza.

Padilla

El Marbella FC quiere olvidar el último tropiezo que tuvo en Ibiza y confía con recuperar su fortaleza y buenos resultados en el Municipal. «Tenemos que seguir haciendo lo que hasta ahora en nuestro campo», apuntó el técnico Rafael Pérez Guerrero ´Padilla´.

El entrenador del Marbella FC destacó la buena semana de trabajo del equipo «con muchas ganas». «Cuando no haces las cosas bien, la única manera de solucionarlo es en el próximo partido», resaltó, llamando de nuevo a la afición para que el campo marbellí sea un auténtico fortín.

Padilla afirmó en la previa que «cuando hay una adversidad te planteas cambios tanto por tu equipo como por el rival». Sin embargo, se mostró cauto al asegurar que «puede haber 1-2 cambios, pero no es una semana para volvernos locos y hacer mil cambios». En este sentido incidió en que «hay que dar confianza a lo que hacemos bien y corregir lo que nos hizo encajar los goles».

El equipo no ha conseguido marcar en los últimos tres partidos, hecho al que el técnico resta importancia «me preocuparía si no generáramos ocasiones. El otro día creamos 14 ocasiones claras de gol, pero estamos en el momento en el que no nos entra nada. Más adelante nos entrará todo», justificó.

Padilla confirmó que Juanma, quién ya salió desde el banquillo en Ibiza, se encuentra al cien por cien y su posible titularidad «es una de las ideas que tenemos en la cabeza». También Javi Moreno ha entrenado toda la semana al mismo ritmo que sus compañeros.Quién está prácticamente descartado para jugar contra El Ejido es Añón.