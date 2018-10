Rincón Fertilidad: del avión al partido, y sin calentar

Forman parte de la elite del balonmano español, participan en competición europea y cada fin de semana se meten en el cuerpo 20 horas de autobús para jugar los partidos de la Liga Guerrera Iberdrola. Por eso, cuando el calendario les manda a jugar a las Islas Canarias, la alegría se apodera del vestuario del Rincón Fertilidad Málaga. Sin embargo, la compañía aérea «Vueling» les ha jugado una mala pasada y de disfrutar de un confortable viaje avión hasta Las Palmas para medirse este sábado al Rocasa en Telde, la plantilla malagueña va a vivir en un sinvivir.

Vueling, sin previo aviso, ha cancelado el vuelo en el que el club había reservado las 16 plazas para viajar este sábado a las 11.00 horas. Las 14 jugadoras de las «Panteras», más Diego Carrasco, el entrenador, y su segundo, Suso, iban a tomar ese Málaga-Las Palmas antes del mediodía, y el plan era llegar a Gran Canaria para almorzar, descasar un rato y jugar el partido, planteado que estaba programado a las 18.30 horas.

El lunes, cuando Diego Carrasco fue a sacar las 16 tarjetas de embarque, se encontró con una inesperado sorpresa. «Ese vuelo ya no existía y me redirigía al siguiente vuelo de las 17.20 horas», explica el alma mater del club a este periódico. «Llamé a Iberia y me pasaron con Vueling, y me explicaron que eso es lo que había. Y que rellenara un pliego explicando nuestra situación de equipo profesional y lo mandara por email», relata Carrasco. La única solución que les plantea Vueling es salir a las 17:20, con lo que se llega a Las Palmas, ya en horario insular, a las 18:40. «Hablé con los amigos de Rocasa y han retrasado el partido a las 20.00 horas, a pesar de que ellos ya tienen la cartelería y todo preparado. Pero a pesar de todo, va ser muy precipitado», explica preocupado.

Desde el Aeropuerto hasta el pabellón Antonio Moreno de Telde hay un trayecto de 20 a 25 minutos. Así que, contando que no haya retrasos (algo inverosímil en esto de la aeronáutica), el equipo llegaría a la pista insular a eso de las 19.15 horas». El transportista nos asegura que a esa hora podemos estar, siempre que no hay retrasos, claro», explica Carrasco. O sea, que las «Panteras» casi ni van a tener tiempo de poder hacer un calentamiento óptimo para disputar un partido clave.

No hay que olvidar que las malagueñas están en racha y son quintas en la máxima categoría del balonmano español, con ocho puntos tras seis jornadas. El Rocasa, uno de los grandes rivales de esta Liga Iberdrola Guerreras, es segundo con 1o puntos. Es decir, que la victoria malagueña en Telde le permitiría «cazarlas» en la clasificación. El problema es que este viaje no parece, ni de lejos, el más idóneo.

El club está tratando de presionar la compañía, pero no está teniendo frutos. «Les hemos pedido que nos busquen enlaces para viajar por la mañana, vía Madrid o Barcelona. Somos un equipo profesional, pero no se nos tienen en cuenta», se lamenta Carrasco. A la espera de noticias, el Rincón Fertilidad vivirá un sábado de auténtica locura para jugar uno de los partidos clave de la temporada.