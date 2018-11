Domas Sabonis: ´made in´ Los Guindos

El jugador formado en la cantera de Los Guindos, Domantas Sabonis, rodeado de jugadores de los New York Knicks.

El jugador formado en la cantera de Los Guindos, Domantas Sabonis, rodeado de jugadores de los New York Knicks. L. O.

El ala-pívot lituano Domantas Sabonis igualó la mejor marca de su carrera con 30 puntos y los Indiana Pacers se impusieron a domicilio por 101-107 a los Knicks de Nueva York, que perdieron el sexto partido en los últimos siete disputados, en la gran noche del canterano cajista formado en las pistas de Los Guindos.

No se puede ni imaginar, además, cómo habría sido la noche de Domantas Sabonis si no hubiera tenido problemas de faltas personales. Y es que el hijo del mítico Arvydas Sabonis no tuvo rival en la pintura y en apenas 21 minutos consiguió, además de los 30 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias, con un perfecto 12/12 en el lanzamiento de tiros de 2 puntos, para que los Pacers firmen un 5-3 en la Conferencia Este, tras los 8 primeros partidos. El lituano sí falló un tiro libre (6/7), su único error en el tiro en todo el partido.

El internacional lituano nacido en EEUU, pero afincado en Torremolinos hasta su desembarco en la NBA, hace ya tres temporadas, sigue haciendo historia con los Pacers, a quien ayudó a ganar de una forma nunca antes vista en el mítico Madison Square Garden.

Su inmaculado 12/12 en los tiros de campo ejecutados supone algo único en la historia de la NBA. Sí ha habido jugadores que hayan realizado un pleno similar antes que Domas. Karl Malone, por ejemplo, había sido el último en 1999. Pero antes también lo habían logrado Vin Baker, Gary Payton, Walt Bellamy, Bailey Howell y, hasta en cinco ocasiones, Wilt Chamberlain. La novedad es que el excajista es el más joven en hacerlo (22 años y 181 días) y también el que menos tiempo ha necesitado para lograrlo (solo 21 minutos).

Sabonis, que debutó en el primer equipo cajista de la mano de Joan Plaza, está en un gran momento de forma. El ala-pívot formado en las canteras de EBG y de Unicaja firma en lo que va de temporada 14.4 puntos de media y 9.6 rebotes por partido, en sólo 22 minutos por encuentro. «Lo más importante es que el equipo ganó. Cada vez que estuve en pista intenté ser agresivo y ayudar a mi equipo. Esto no lo podría haber hecho sin mis compañeros. Ellos siempre me encuentran y yo solo intento finalizar las acciones», aseguró Domas.

Su técnico, Nate McMillan, también habló de Domas y su partidazo. «Él estuvo muy bien todo el tiempo que estuvo en pista. Tuvo problemas de faltas y sólo jugó siete minutos en la primera parte. Hizo un excelente trabajo», dijo del exjugador cajista.

Otros destacados fueron Thaddeus Young con 13 puntos, 10 rebotes, 5 robos y 3 tapones; y Bojan Bogdanovic con 10 tantos y 3 rebotes. En los Knickerbockers, Noah Vonleh sumó su segundo doble-doble del presente curso con 14 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 3 tapones; y Damyean Dotson registró su décimo partido consecutivo con al menos diez tantos (13).