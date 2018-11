El Rincón Fertilidad adelanta 4 horas su llegada a Las Palmas para jugar contra el Rocasa

El Rincón Fertilidadde la Liga Guerreras Iberdrola no llegará con el tiempo justo para jugar este sábado su partido de Liga en la pista del Rocasa de Gran Canaria. Definitivamente, Vueling ha ofrecido a las malagueñas un desplazamiento, vía Barcelona, que les permitirá aterrizar (si no hay retrasos) a las 14:30 horas en Las Palmas, cinco horas y media antes de que aranque el partido en Telde. No es la situación ideal, pero es mejor que la opción anterior prevista, que habría significado la llegada de las «panteras» malagueñas a la isla a las 18:40 horas, con el tiempo justo para coger el autobús hacia Telde, llegar al pabellón y jugar el partido.

La cuestión es que la compañía aérea canceló el vuelo del sábado a las 11 horas, avión para el cual el club malagueño había reservado previamente 16 billetes. Una vez que el Rincón Fertilidad supo este contratiempo, buscó junto a Vueling opciones para poder viajar a Las Palmas con tiempo suficiente para jugar en la pista del Rocasa. Al mismo tiempo, el club malagueño solicitó a su rival retrasar la hora del partido, prevista en principio para las 18.30 (hora insular canaria). El Rocasa accedió a poner el partido a las 20 horas y Vueling consiguió billetes para las malagueñas en un vuelo que tiene previsto aterrizar en la isla el mismo sábado a las 18:40 horas, casi sin tiempo para jugar el partido.

Ante el poco margen, el club ha seguido trabajando en busca de un viaje más temprano, algo que este jueves dio sus frutos, al conseguir, vía Barcelona, 16 billetes que permitirán a la expedición del Rincón Fertilidad llegar a Las Palmas a las 14.30 horas.