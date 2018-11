Tercera y última salida a las Islas Canarias para las chicas del Asisa Alhaurín de la Torre

Es un hecho histórico que los equipos canarios cuentan con amplia experiencia en la élite del baloncesto femenino español, y el Asisa Alhaurín de la Torre se dispone esta semana a volar por tercer ocasión consecutiva en cinco semanas a las Islas, pero esta vez a Tenerife. Después de que las pupilas de Francis Trujillo hayan caído en sus dos primeros encuentros a domicilio, el conjunto tinerfeño, Ciudad de los Adelantados, probablemente sea el equipo más completo de entre los canarios.

Ocupando la tercera plaza del grupo "B" en Liga Femenina 2, Ciudad de los Adelantados destaca por su gran actuación en la competición durante las últimas temporadas, llegando incluso a quedar primeras de grupo en la temporada 2016/17. La escuadra dirigida por Claudio García recibe la visita de las alhaurinas tras lograr el triunfo en las últimas tres jornadas, para un balance de 3-1. En cuanto al apartado estadístico, el equipo tinerfeño firma un sólido 45% en tiros de campo y es uno de los conjuntos que mejor carga el rebote ofensivo: un total de 13 por choque. Además, atrás son capaces de superar los 10 balones recuperados.

El técnico del Asisa Alhaurín, Francis Trujillo, destaca la gran labor del rival, poniendo el foco sobre las jugadoras claves de las de Tenerife: "Son uno de los grandes favoritos para el ascenso y está haciendo un gran baloncesto, en el que destacan tanto Rita Montenegro como Tanaya Atkinson". La veterana jugadora nacida en Las Palmas, Rita Montenegro, roza el 1´90 de altura y está haciendo valer sus centímetros con una media de 15 puntos por noche, a lo que hay que sumar sus 24´75 puntos de valoración. Por su parte, la alero norteamericana, Tanaya Atkinson, es el estilete ofensivo del Ciudad de los Adelantados (tercera máxima anotadora del Grupo "B") debido a sus 20,25 puntos de promedio en estos primero cuatro encuentros. Sin duda, la ex de Temple será una amenaza constante para las alhaurinas.

La situación del Asisa Alhaurín no es, ni mucho menos, alarmante, ya que la realidad es la de una plantilla que está desarrollando un buen baloncesto por lo general, tal y como asegura el coach Trujillo: "El equipo ha competido en todo los partidos, exceptuando el segundo cuarto en Lanzarote y el último esta pasada semana frente al Estudiantes, pero las chicas le están tomando el pulso a la categoría y jugando al baloncesto a gran nivel". Pese a no resistir más durante la segunda parte ante las colegiales, el equipo concluye su particular odisea por las canarias tratando de arañar su primer triunfo lejos de casa.