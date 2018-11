La malagueña Sole López, convocada con las ´Guerreras´ para el Europeo de Francia

Sole López jugará el Campeonato de Europa de balonmano de Francia, que se disputará desde el próximo 29 de noviembre hasta el 16 de diciembre en el país vecino. El seleccionador nacional, Carlos Viver, ha dado a conocer este martes la lista definitiva de las 16 "guerreras" que representarán al balonmano español en la cita gala y en la que una de las grandes novedades es la presencia de la jugadora costasoleña del Rincón Fertilidad entre las elegidas.

Para la extremo izquierdo de 26 años será su primera experiencia al más alto nivel continental con la selección española, con la que ya debutó hace un mes en una concentración en la que disputó tres partidos amistosos ante Austria, en dos ocasiones, y Argentina.

Sole, que nunca había sido internacional en categorías inferiores, ve cumplido un sueño al formar parte de las "guerreras" después de que la pasada temporada fuera nombrada "Mejor Extremo Izquierdo" de la Liga. Su gran campaña 2017/2018 y su espectacular arranque de la presente temporada han sido los factores determinantes para que la malagueña entre en la lista definitiva por delante de la catalana del Balonmano Porriño, Sara Gil, una de las favoritas para estar en el Europeo, pero que se ha quedado fuera del grupo de elegidas, al igual que la lesionada Amaia González de Garibay.

La que tampoco está entre las 16 convocadas es la central catalana del Rincón Fertilidad Emma Boada, que estaba incluida en la lista previa de 28 jugadoras facilitada hace una semana por el seleccionador nacional, pero que no ha superado el último corte previo a la disputa del Campeonato de Europa.

La selección preparará el Europeo con un Torneo Internacional en Alicante, del 23 al 25 de noviembre, con Brasil, Alemania y Polonia de rivales. España jugará su primer partido el viernes 23 de noviembre ante Polonia (21:00 horas). Alemania será el rival, a la misma hora, en la segunda jornada y el combinado de Viver cerrará su participación en el torneo ante Brasil el domingo 25 a las 20:00 horas.

Las "guerreras" compartirán el Grupo C del Europeo con Hungría, Croacia y Holanda. En caso de superar la primera fase, los tres primeros clasificados se juntarán con los procedentes del grupo D, que forman Noruega, actual campeona de Europa, Rumanía, Alemania y la República Checa.

España jugará sus partidos de la primera fase en la ciudad de Montbeliard. Su calendario determina que las "guerreras" debutarán el 1 de diciembre (18.00 horas) frente a Croacia; su siguiente rival será Holanda el día 3 (18.00h.) y finalizará la primera fase el día 5 (21.00h.) con Hungría.

Sole López atendió a La Opinión de Málaga solo unos minutos después de ser oficial su convocatoria y se mostró muy feliz por formar parte de la selección nacional. "Estoy todavía como en una nube. Casi no me lo puedo ni creer. Es cumplir un sueño, que se haga realidad algo que has deseado toda la vida. Estoy muy contenta", explicó la extremo malagueña a este diario.

La jugadora malagueña espera aprovechar la oportunidad, aunque todavía tiene otros retos por delante. "Tenemos cuatro partidos entre Liga y Challenge Cup antes de la selección. Estoy muy ilusionada, pero ahora quiero fijar toda mi concentración en el partido del miércoles contra el Aula Valladolid. La selección queda todavía un poco lejos", aseguró.