Quintero: "La gente esperaba la final con Kiyuna, sabe que damos espectáculo"

El malagueño Damián Quintero, que se clasificó este martes para la final de katas de los Mundiales de kárate de Madrid, dijo que esa lucha por el oro con el japonés Ryo Kiyuna es "lo que la gente estaba esperando" porque está garantizado "el espectáculo".

"A ver quién es esta vez el mejor", indicó sobre la final, la misma de 2016, en la que ganó el asiático. Quintero desveló que su plan para imponerse en semifinales al venezolano Antonio Díaz fue hacer el mismo kata que él, 'suparimpei'."Sabía que lo iba a hacer, es su mejor kata. Por eso la estrategia ha sido tirar a comparar", afirmó.

"Antonio es un gran competidor, la sensación y la experiencia las tiene, pero a nivel físico va bajado un poco, es normal por la edad (38 años). La intención era hacer el mismo kata y tener ese punto más de potencia y velocidad que le puedo sacar por ser más joven (34), no por ser mejor que él", afirmó. Hasta la final del sábado Quintero planea "descansar hoy el día entero y mañana volver a entrenar no más de una hora al día" "Tengo que preparar un único kata pero no podemos parar. Si paras, el cuerpo cae". Preguntado por si ya sabe qué kata hará en la final, respondió: "Por supuesto, pero no lo voy a decir para que no copien".