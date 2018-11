Luis Enrique recupera a Jordi Alba para la selección española

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, confirmó este jueves la vuelta a una lista de convocados del lateral del Fútbol Club Barcelona Jordi Alba, la gran novedad para los partidos ante Croacia, correspondiente a la Liga de Naciones, y el amistoso frente a Bosnia-Herzegovina, junto a Mario Hermoso (Espanyol), Brais Méndez (Celta) y Pablo Fornals (Villarreal).



El técnico del combinado nacional y la RFEF volvieron a tirar de imaginación para dar a conocer los 24 elegidos. En esta ocasión, para aumentar el suspense, fue abriendo sobres de cromos con el nombre del equipo y hubo que esperar casi al final para que se desvelase la incógnita con Jordi Alba.



El lateral izquierdo catalán, indiscutible en su puesto desde la Eurocopa de 2012, no había estado en ninguna convocatoria desde la llegada del técnico asturiano al combinado nacional pese a su gran estado de forma y ahora ve premiado su buen momento, lo que zanja las dudas sobre una posible mala relación con el de Gijón cuando éste dejó el equipo azulgrana.





Paco Alcácer se cae de los delanteros

Lista de convocados:

La ausencia del jugador de L'Hospitalet estaba siendo uno de los puntos más comentados en las comparecencias de Luis Enrique que había preferido optar por jugadores como(Chelsea) y(Valencia) para cubrir esa zona del campo. El madrileño, titular en la goleada ante Inglaterra del pasado 15 de octubre, ha sido el sacrificado por la entrada de Alba.En la defensa es donde más variaciones hay por parte del seleccionador respecto a la última lista. Sin poder contar todavía con, mantiene su confianza en(Wolwerhampton) y, además de Gayá, sólo permanecen el capitán(Real Madrid) y el polivalente(Chelsea)Y es que Luis Enrique ha optado por ver caras nuevas y ha llamado al joven, central del Espanyol quegracia a su gran nivel que le ha llevado a ser clave en el buen arranque de los de Rubi.Junto a él, vuelven(Athletic Club), pese a la confusión generada en la anterior lista con el Athletic y su condición física para haber acudido, y(Real Sociedad), que ya fue llamado en la primera del gijonés, pero que no pudo participar por lesión. Los damnificados son el madridista(Nápoles) y el béticoEn el centro del campo también habrá grandes novedades ya que Luis Enrique ha tirado de nuevo de la Sub-21 para dar la oportunidad a, uno de los mejores futbolistas en el dubitativo inicio del Villarreal y que ya debutó antes de la Euro 2016 con Vicente del Bosque. Fue en un amistoso ante Bosnia en el que faltaban los internacionales de Real Madrid y Atlético por la final de la 'Champions' y tampoco jugaron los del Barça por la de la Copa del Rey. También ha llamado a(Celta), que apenas acababa de subir al combinado de Luis de la Fuente.Como estaba previsto,(Real Madrid) y(FC Barcelona) vuelven tras superar los problemas físicos que les impidieron estar en la anterior y, pese a su flojo momento, el técnico asturiano sigue confiando en el madridistaFinalmente, en la delantera, no hubo novedades pese al buen momento de(Espanyol), y las molestias físicas de(Atlético) también le aparcan de una convocatoria de la que se cae(Borussia Dortmund), pese a que el valenciano hizo tres goles, dos ante Gales y uno ante Inglaterra, en los dos últimos partidos.(Chelsea),(Valencia) e(Celta) son los '9' elegidos.España se medirá el 15 de noviembre en Zagreb a Croacia en un duelo clave donde la victoria le daría el pase para la Final Four de la nueva Liga de Naciones, y otro resultado le haría depender del Inglaterra-Croacia de días después. El 18, la triple campeona de Europa jugará un amistoso con Bosnia-Herzegovina en el Estadio Gran Canaria de Las Palmas.David de Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea) y Pau López (Betis).César Azpilicueta (Chelsea), Sergio Ramos (Real Madrid), José Luis Gayà (Valencia), Jonny Otto (Wolverhampton), Mario Hermoso (Espanyol), Diego Llorente (Real Sociedad), Íñigo Martínez (Athletic Club), y Jordi Alba (FC Barcelona).Sergio Busquets y Sergi Roberto (FC Barcelona), Rodri y Saúl Ñíguez (Atlético), Dani Ceballos, Isco y Marco Asensio (Real Madrid), Suso (Milan), Pablo Fornals (Villarreal) y Brais Méndez (Celta).Morata (Chelsea), Iago Aspas (Celta) y Rodrigo Moreno (Valencia).