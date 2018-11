Campigli jugó con el dedo roto y será baja más de un mes

La pivote Rocío Campigli fue uno de los baluartes del Rincón Fertilidad para ganarle el pasado miércoles al Aula Valladolid. Lo asombroso de la pivote internacional argentina es que jugó más de la mitad del partido con un dedo de la mano derecha roto. «Fue en una acción muy tonta, me quedé enganchada con la camiseta de una jugadora y se me fue el dedo. Me lo coloqué y seguí jugando. Al acabar me quedé en la pista dolorida», relató ayer la campeona de la Copa de la Reina en Málaga con el Gijón, su anterior equipo.

No era para menos, porque Campigli tiene una fractura de un dedo de la mano derecha (su mano buena) e incluso no está descartado que se le tenga que colocar un pequeño clavo, algo que el traumatólogo decidirá el miércoles de la próxima semana. Se perderá la eliminatoria ante el DHB Rotweiss y el encuentro de Porriño de la semana que viene. Y no podrá irse con Argentina, así que ya no volverá a jugar hasta que acabe el parón de selecciones.