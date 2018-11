Alarma roja Borja Vivas

Borja Vivas comienza a estar preocupado y no descarta incluso pasar por el quirófano para solucionar los fuertes dolores que sufre en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda. El lanzador de peso malagueño, vigente campeón de España en pista y al aire libre, renunció a competir el pasado verano para tratarse con un novedoso sistema. Pero el tratamiento conservador no está surtiendo el efecto adecuado. Borja volvió a la consulta el jueves por la tarde y deberá estar sin lanzar otras dos semanas. El tiempo pasa y las molestias en su rodilla izquierda amenazan con echar por tierra esta temporada de invierno y, con ello, la gran ilusión que representa competir en el Campeonato de España indoor que se celebrará en Antequera.

Están siendo meses muy duros para Borja, que siempre había estado a salvo de las lesiones. Sin embargo, lo que comenzó siendo una molestia en el tendón rotuliano se ha convertido ya en su primer problema y amenaza con derrumbarle sus planes más inmediatos. A sus 34 años, con la retirada ya en el horizonte, Borja quiere despedirse compitiendo. Claro que no desea que la rodilla le deje una secuela de por vida. El malagueño tomó la dura decisión de dejar por un tiempo la competición debido a los dolores y tuvo que renunciar a los Juegos Mediterráneos, que se celebraron en junio en Tarragona. Borja había conquistado el oro en las ocho últimas ediciones de los Juegos y no estar en tierras catalanas fue un duro golpe. Este año ya había conquistado el oro en el Campeonato de España bajo techo, además de haber hecho la mejor marca de la temporada (20.27 metros), aunque ese registro no le valió para conseguir plaza en el Mundial de Birmingham. El lanzador del Club Atletismo Málaga sí tenía billete para el Campeonato de Europa de Berlín, pero tuvo que renunciar para tratarse.

El atleta lleva ya varios meses realizando un tratamiento con «factores de crecimiento», consistente en una serie de infiltraciones, a las que Vivas se está sometiendo en la Centro Avanzado de Traumatología Deportiva (CAMDE), bajo la supervisión del doctor Vicente de la Varga. Este método usa unas proteínas llamadas «factores de crecimiento», que se encargan de estimular la regeneración de los tejidos dañados. El proceso clínico consta de un total de seis semanas y tres inyecciones, que ya acabó.

El problema es que el proceso ya ha concluido y Borja sigue sintiendo molestias cada vez que lanza en los entrenamientos. Y eso, claro, le genera una desconfianza que le aleja de hacer buenas marcas. Por este motivo, el malagueño regresó este jueves a la consulta de De la Varga, buscando respuestas. La articulación está bien y el doctor realizó una nueva serie de dolorosos pinchazos en la zona.

Ahora Vivas deberá estar sin lanzar otras dos semanas, aunque sí podrá realizar trabajo de gimnasio. El atleta, de cualquier forma, viajará esta próxima semana a Madrid ya que lo verán los médicos de la Real Federación Española de Atletismo, para tratar de encontrar respuestas a estos problemas y dolores que no se van.

El pupilo de Tomás Fernández ve amenazada así la temporada de invierno, porque no se descarta incluso que tenga que pasar por el quirófano, algo que le echaría por tierra la temporada. Si el tratamiento conservador da por fin resultados llegaría muy justo a su gran objetivo de esta próxima temporada: el LV Campeonato de España Absoluto en Pista Cubierta que se celebrará el 16 y 17 de febrero de 2019 en Antequera. No es que Borja tenga en mente retirarse ya, porque el lanzamiento de peso es una modalidad más longeva dentro del atletismo, pero sí que se vislumbra como un gran escenario para que Borja reciba el gran homenaje en activo que se merece tras una extraordinaria carrera deportiva a sus espaldas.

Las próximas semanas serán decisivas: continuar con el tratamiento y tratar de competir en Antequera o pasar por el quirófano y renunciar a competir durante muchos meses para ganar calidad de vida.