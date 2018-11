El Rincón Fertilidad también manda en Europa

El líder de la Liga Guerrera Iberdrola también manda en Europa. El Rincón Fertilidad aprovechó su espectacular momento de forma, que le ha llevado a liderar la competición española, para derrotar al DHB Rotweiss Thun suizo (25-22) y superar la tercera eliminatoria de la Challenge Cup.



El equipo de Diego Carrasco no dio ni una sola concesión al cuadro helvético, a pesar de tener que sufrir para ganar al final. Las "panteras" eran conscientes de que el empate (28-28) cosechado en Suiza hace una semana podía ser un arma de doble filo. Así que, desde el minuto 1, salieron a por el partido. Sin concesiones. Y, gol a gol, defensa a defensa, con un excepcional trabajo defensivo y zarpazos de la capita Sole y Emma Boada, el Rincón Fertilidad se hizo el dueño del encuentro e impuso su mayor superioridad.



El equipo fue una roca durante una primera parte excelsa. A las malagueñas no les pesó ni la tremenda acumulación de partidos ni la presión del resultado de la ida. Tampoco las lesiones de jugadoras importantes en los esquemas de Diego Carrasco. El pabellón de El Limón de Alhaurín de la Torre fue también un acicate para las "panteras". El público animó y el equipo costasoleño respondió, especialmente al final, cuando más apretó el rival.



Las suizas sólo tuvieron el marcador una vez a su favor. El Rotweiss Thun anotó el primer tanto del partido (0-1) y, a partir de ahí, se le vino encima un sensacional caudal de juego. Sole y Emma llevaron los hilos del Rincón Fertilidad Málaga, con Agustina López jugando buenos minutos y haciendo daño. El entrenador suizo tuvo que parar el partido con 7-3 en contra. Pero no pudo frenar el caudal ofensivo local. Al contrario. El marcado siguió creciendo (11-6) y creciendo (13-6), alimentado por un Rincón Fertilidad implacable. La máxima llegó con el 15-7, en pleno éxtasis costasoleño. El descanso llegó con 15-8 a favor. Ahora, había que templar y saber rematar el encuentro y la eliminatoria.



Necesitó el Rincón Fertilidad cinco minutos para anotar su primer gol tras el intermedio. El DHB Rotweiss Thun había comprendido la gravedad de la situación para sus intereses, y se vio al equipo aguerrido, duro y contundente que había jugado en la ida en Suiza, siete días antes. No quiso ni pudo ya andarse con medias tintas. El Rincón Fertilidad sufría ahora porque su ataque no funcionaba. Ni si quiera con una exclusión en las filas helvéticas logró engancharse al partido. Del 15-8 del descanso se pasó en sólo ocho minutos a 16-12, y Diego Carrasco decidió parar el partido con un tiempo muerto.



Tuvo el equipo suizo una opción para ponerse a tres, tras una pérdida por manos blandas de Sole, pero el palo y Diva dejaron la renta tal y como estaba. Y acto seguido Sole, quién si no, forzó un penalti y ella misma, como había hecho minutos antes, lo transformó para poner el 17-12. Los cinco goles eran renta amplia, pero el partido era muy distinto al de la primera mitad.



Emma Boada, con la pareja arbitral amenazando ya pasivo, se sacó un lanzamiento de cadera descomunal, pero las suizas marcaron en apenas 5 segundos. Había que volver a echar el cerrojo a la portería de Diva, como en la primera parte, para no sufrir demasiado. Carrasco probó también dando unos minutos de descanso a la portera brasileña.



La renta siguió menguando (19-16) y se quedó en dos tras penalti y exclusión de Sole, con 21:13 minutos ya disputados de la segunda parte. Con 20-19, Carrasco tuvo que solicitar tiempo. Los siete goles arriba en el descanso se habían quedado en nada. Gandulfo tiró de casta (21-19), pero la defensa malagueña era un flan (21-20). Desde el extremo, Dos Santos volvió a poner los dos arriba (22-20). Al Costa del Sol le valía hasta el empate siempre que el resultado no llegase a 28 goles. Diva, de vuelta al partido, hizo una soberbia parada. Patricia, desde el pivote, llevó la renta a los tres goles: 23-20 (minuto 55). Un gol de pilla de la flamante internacional Sole López puso los cuatro arriba: 24-20.



Y ahí se acabó el partido, con una ventaja de cuatro goles que ya marcó el territorio para las malagueñas. Hubo que sufrir, pero esto es Europa, y las malagueñas llegaban justas de fuerzas. Ahora, a descansar, con el parón por el Campeonato de Europa. En lo más alto de la tabla en la Liga española y con el pase a la siguiente fase de la Challenge Cup tras el triunfo en Alhaurín de la Torre por 25-22.



FICHA TÉCNICA:



RINCÓN FERTILIDAD 25 : Diva , Sole López (7) , Boada(4), Martínez (3), Espe López (3), Medeiros (2), Agustina López (3) – siete inicial - ; Martín (0) , Grosso (1), Gandulfo (1), Vidal (0), Rein 1().

ROTWEISS THUN 22 : Rotondo (5), Lehmann (0), Knecht (0), Kaeslin (0), Zumstein (2), Peronino (0) , Korenic (0), Wyer (0), Frey (3), Eberhart (1), Schmied (3), Lorenz (1), Weibelova (6).

PARCIALES (2-1), (3-2), (7-3), (9-5), (13-6), (15-8); (15-10), (18-14), (20-17), (22-20), (25-22)

ÁRBITROS Korja y Metsämäki (Finlandia)