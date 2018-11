Carrasco: "Este equipo saca casta cuando no queda"

Diego Carrasco, entrenador del Rincón Fertilidad, estaba muy feliz tras el triunfo, confesando que hubo que sufrir para sacar adelante la eliminatoria de esta Challenge Cup. «Sabíamos que incluso con siete arriba, ellas iban a presionar e iban a jugar con siete jugadoras de campo, lo avisamos al descanso, y eso nos ha creado mucho trabajo, porque no ajustamos bien la defensa con esa jugadora más. Nos hemos puesto a uno, pero pedí tiempo muerto y cuando vi las caras sabía que ese partido no se podía perder. Este equipo saca la casta cuando ya no queda, y nos ha ayudado mucho el apoyo del pabellón de Alhaurín de la Torre en la recta final», dijo el técnico, muy feliz por el momento del equipo. «Líderes y vivas en Europa. Ahora a recuperar las lesionadas, ahora hay que recuperarnos y seguir con ganas en la siguiente fase de la temporada».