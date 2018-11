Grinberg vende la propiedad del Marbella a un grupo chino

El Marbella FC cambia de manos. Alexander Grinberg ya es pasado en la entidad marbellí, una vez que ha vendido la propiedad del club al empresario chino Zhao Zhen. Así lo ha comunicado el club blanquillo a través de sus redes sociales, oficializando así el cambio de presidencia.

Zhao Zhen, Sports Business Consultant de Guireniao Group Limited, lidera una compañía de reconocido prestigio que tiene su sede en Hong Kong y que es máxima accionista de Guireniao Co. LTD, empresa cotizada en la Bolsa de Shanghái.

Zhao Zhen asume ahora la presidencia del club tras completarse la venta. Una situación que tenía visos de llevarse a cabo más pronto que tarde, ya que en los últimos meses habían salido varios compradores al club marbellí, como un grupo inversor belga.

Además, el empresario chino llegará con el asesoramiento de la agencia de representación The Best Of You Sports, que asumirá las funciones deportivas del equipo que marcha decimotercero, con 17 puntos, tras las dos últimas victorias consecutivas. La intención de la nueva propiedad es la de "generar un nuevo impulso tanto a nivel deportivo como estructural".

"El Marbella F. C. inicia una nueva etapa cuyo objetivo prioritario es su crecimiento en todos los ámbitos, desde un ejercicio de responsabilidad, compromiso e ilusión, para que nuestros aficionados se sientan orgullosos y nuestro club esté a la altura de lo que representa para nuestra maravillosa ciudad", asegura el comunicado en el que da por cerrada la etapa del ruso Grinberg y que abre una nueva era con la llegada del chino Zhao Zhen.

La compra-venta del paquete accionarial rondaría los tres millones de euros para completar así el cambio de manos. Grinberg llegó al Marbella a mediados de la temporada 2012-13 con ambición y con la intención de ascender al equipo a Segunda División. Estuvo cerca de conseguirlo en alguna temporada que otra, como la pasada, que disputó la fase de ascenso. Pero la entrada en la cárcel del empresario ruso por presunto blanqueo de capital también ha desembocado en la venta del Marbella FC.