Abu Dabi cierra la temporada de F1 con la despedida de Fernando Alonso

El español Fernando Alonso (McLaren), doble campeón del mundo de Fórmula Uno (2005-06, con Renault) se despide este fin de semana de la categoría reina en Abu Dabi, sede del último Gran Premio de los 21 del Mundial 2018, resuelto hace un mes a favor del inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que en Ciudad de México igualó los cinco títulos del argentino Juan Manuel Fangio.

Hamilton dejó matemáticamente resuelto en México su quinto Mundial, el cuarto -en cinco años- con Mercedes, que unió al de 2008, con McLaren. Y ya sólo tiene por delante, con siete títulos, al alemán Michael Schumacher. Al 'Kaiser', destronado en su día por Alonso. Que será homenajeado por todo lo alto en el circuito de Yas Marina, donde lo único que está en juego es el tercer puesto del campeonato.

El excéntrico y espectacular campeón de Stevenage, contribuyó, hace dos domingos, en Sao Paulo, con su décima victoria del año, a que Mercedes festejase por quinto curso seguido -y de nuevo con 'doblete'- el Mundial de constructores.

El insaciable Lewis, de 33 años, que había elevado a 82 su propio récord histórico de 'poles', firmó su septuagésima segunda victoria en F1 (lejos aún de la plusmarca de 91 del 'Kaiser') y aumentó a 81 puntos -383 frente a 302- su ventaja sobre el alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

Vettel acabará segundo -en su cuarto año de rojo, sin títulos- un certamen en el que los finlandeses Kimi Raikkonen (su compañero en Ferrari, con 251 puntos) y Valtteri Bottas (Mercedes, 237) y el holandés Max Verstappen (Red Bull, 234) se jugarán la tercera plaza en Abu Dabi.

Donde se corre desde 2009 y que por sexta vez alberga el cierre de un Mundial de F1. En el circuito de Yas Marina, de 5.554 metros y 21 curvas, al que el domingo está previsto que se den 55 vueltas para completar un recorrido de 305 kilómetros. En una prueba que, como es habitual, arranca por la tarde y concluye de noche y con luz artificial; en una pista iluminada por 4.700 grandísimos focos.

En la que este viernes arrancarán los entrenamientos libres, en los que se rodará con los neumáticos más blandos de toda la gama: el suministrador único ha elegido los compuestos superblandos (reconocibles por la raya roja), ultrablandos (raya morada) e hiperblandos (rosa).

Los ensayos se completarán el sábado, horas antes de la calificación que ordenará la parrilla de salida de la carrera dominical, en la que habrá que ver si Mercedes intentará hacer todo lo posible para premiar a Bottas -ganador el año pasado-, cuyo trabajo en favor del equipo ha sido sobresaliente en una temporada en la que Valtteri aún no ha ganado una carrera.

El alemán Nico Hülkenberg, compañero en Renault del español Carlos Sainz -duodécimo en el certamen, con 45 puntos; y que el año que viene ocupará en McLaren la plaza que dejará vacante Alonso- busca asegurar en Abu Dabi el séptimo puesto final. El que distingue al "mejor de entre el resto" ("the best of the rest"), en una categoría en la que sólo optan a la victoria tres coches.

Hülkenberg suma 69 puntos, once más que el mexicano Sergio Pérez (Racing Force Point India), que aspira a arrebatarle al germano ese puesto. 'Checo', séptimo los dos últimos años, es octavo, con tres puntos más que el danés Kevin Magnussen (Haas).

Alonso, décimo en la general, con 50, aún optaría matemáticamente a esa séptima plaza. Pero eso es lo de menos: el genial piloto asturiano, con 32 victorias en la categoría reina -las 32 que cuenta España en toda su historia-, pondrá fin a cuatro años más que durísimos en McLaren, la segunda escudería más laureada.

Fernando, de 37 años, será homenajeado con todos los honores este sábado en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, donde se despide el domingo de la F1, en busca de nuevos retos.

Unos retos que pasan, principalmente y tras ganar -dos veces- el Gran Premio de Mónaco y las 24 Horas de Le Mans (Francia), por completar la 'Triple Corona' con una victoria en las 500 Millas de Indianápolis (EEUU); y por rematar, con Toyota, el título en el Mundial de Resistencia (WEC), cuya 'súper-temporada' se completará en 2019.