Atletas malagueños denuncian que las obras del Málaga CF en el Estadio de Atletismo les perjudican

Los atletas malagueños que utilizan el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga no están de acuerdo con los últimos cambios que el Málaga CF ha efectuado en el recinto. Mientras que las obras de La Academia no acaben, algo que sigue aún sin tener una fecha cerrada, el equipo de fútbol de la ciudad usa la instalación para los entrenamientos del primer equipo, gracias a una concesión administrativa del Ayuntamiento al club. El actual contrato expiró hace un par de años, pero las partes no acaban de firmar uno nuevo. En la actual concesion, el Málaga CF asume los gastos de mantenimiento del estadio (luz, agua y otros conceptos de mantenimiento). El Ayuntamiento, como propietario de la instalación, se encarga de acometer las grandes obras y este verano dedicó una fuerte inversión próxima a los 600.000 euros para renovar el tartán de la pista de atletismo y remodelar toda la zona perimetral de la pista deportiva y resembrar el césped, debido a la disputa del Campeonato del Mundo Máster.

El Málaga CF es el principal usuario del estadio y debe permitir, claro está, que atletas de la ciudad y la provincia puedan usar la pista, que en su día se construyó, precisamente, para liberar de carga a Carranque y que se usara para practicar atletismo. Ahora el club blanquiazul ha realizado una serie de modificaciones.

Las redes, junto a la calle 1.



Ya no se aparcan los coches de los futbolistas en el nuevo tartán, como se hizo antaño, pero los atletas y usuarios se quejan por la instalación de redes en las que se han colgado lonas, próximas a la pista, de publicidad. Esto impide el trabajo normal de los corredores. Esas lonas impiden la visión de la contrarrecta, por lo que los entrenadores no pueden corregir detalles técnicos en la ejecución de los ejercicios. Algo que se agrava cuando se trata de carrera de salto de vallas.

Los atletas pueden acceder al recinto a las 13.00 horas (el año pasado lo hacían antes), cuando el equipo ha acabado el trabajo. De 13 a 17.00 horas, federados y deportistas usan las instalaciones, y luego se abre un periodo de tres horas para que el Club Atletismo Málaga use la pista.

Estas lonas y la colocación de las redes molestan a un colectivo que hace ya tiempo que dejó de usar esta instalación con el fin primitivo para el que se creó: el fomento y la práctica del atletismo.