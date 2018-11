Azahara ya manda en solitario tras la tormenta

La inglesa Georgia Hall y la escocesa Catriona Matthew, a un impacto.

Azahara Muñoz ordena y manda en el Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino que se celebra en La Quinta, un torneo inmerso en intensidad suprema convertido durante su segundo día de competición en un auténtico maratón de golf.

La golfista malagueña, líder con seis bajo par y uno de ventaja sobre la inglesa Georgia Hall y la escocesa Catriona Matthew, disputó sin ir más lejos 31 hoyos de una tacada, 13 que le restaban de la primera jornada -suspendida en su momento por fuertes lluvias- y 18 más correspondientes a una segunda ronda asimismo inconclusa, dado que algunas jugadoras, que salieron al campo al filo de las cinco de la tarde, apenas pudieron cubrir tres hoyos.

En esta contrarreloj en la que se ha transformado el Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino con objeto de recuperar el tiempo perdido, Azahara Muñoz ha demostrado su poderío, acercándose de paso al impresionante reto de ganar el trofeo por tercera vez consecutiva tras levantarlo en 2016 y 2017.

«Estoy muy contenta, cansada pero contenta», dijo la golfista sampedreña nada más acabar una ronda de casi nueve horas de golf, una prueba de resistencia de la que salió tremendamente airosa. Concentrada en todo momento, desbrozando con maestría los numerosos obstáculos del campo, Azahara Muñoz se situó ya segunda en la clasificación cuando todas las jugadoras pudieron completar definitivamente la primera ronda.

Con tres bajo par en ese momento, sólo la inglesa Georgia Hall, ganadora del Open Británico Femenino este año, había conseguido un resultado mejor, cuatro bajo par en su caso para iniciar, ambas en el mismo partido, otro duelo de 18 hoyos con apenas media hora para descansar y reponer fuerzas.

Ambas, con birdie en el último hoyo de su primera vuelta, se enzarzaron en una lucha titánica con otra virtuosa del golf como espectadora de lujo en su mismo partido, la irlandesa Leona Maguire, incapaz de mantener el ritmo de acierto de ambas, una flaqueza aprovechada por la escocesa Catriona Matthew -veterana curtida en mil batallas, con una experiencia que le llevará a capitanear el equipo europeo en la Solheim Cup 2019- para distinguirse como tercera jugadora en discordia en la apasionada lucha por el título.

Machacona, exhibiendo una concentración y unas maneras dentro del campo dignas de elogio, Azahara Muñoz estableció muy pronto las bases para poner tierra de por medio, birdie inicial en la segunda vuelta, seguido de otro en su cuarto hoyo y otro más en el noveno, buenas propuestas que minimizaron el efecto de su único bogey en este segundo recorrido, en el quinto hoyo.

No obstante, y pesar de la indudable calidad de las participantes, arañarle golpes al campo se convirtió pronto, asimismo por el cansancio acumulado, en ejercicio titánico por la humedad acumulada en sus calles, dificultades añadidas que provocaron un apelotonamiento en la parte alta de la tabla que ni siquiera deshizo un nuevo birdie de Azahara Muñoz en su duodécimo hoyo, acierto y sobriedad a manos llenas en una lucha maratoniana a la que también se sumaron Georgia Hall, Catriona Matthew y otras muchas agazapadas a la espera de su oportunidad de oro.

Y entre ellas, mención especial para la madrileña Marta Sanz y la mallorquina Luna Sobrón, que con sus dos jornadas ya completas se encuentran, con -2 y el par, en la sexta y la decimosexta posición provisional.

Azahara, contenta

«He jugado muy bien, muy sólido de tee a green, dándome muchas opciones de birdie. Los greenes no están fáciles, son muy moviditos y al final de la tarde estaban algo pisados, así que el resultado es bueno. Al inicio del día hubiese firmado este resultado», dijo Azahara Muñoz tras completar su maratoniana jornada de golf.

Además, analizó su duelo con la inglesa Hall. «Jugar con Georgia Hall me ha venido bien, me gusta ir con gente que va metiendo putts y haciendo birdies, te vienes arriba. Llevo varias semanas jugando mejor, especialmente desde que hice unos ajustes con Marcelo (Prieto, su entrenador), y ahora estoy cogiendo muchas calles. Sé que hoy podría haber terminado con algunas menos, pero no lo quiero pensar, ya que las demás jugadoras también fallan putts», comentó.