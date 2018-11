Alonso: "Hamilton y Vettel tuvieron un detalle de grandes campeones"

El español Fernando Alonso, doble campeón mundial de Formula Uno, que disputó este domingo, en el Gran Premio de Abu Dabi, su última carrera en Fórmula Uno, declaró tras la misma que tanto el inglés Lewis Hamilton -con cinco coronas- y el alemán Sebastian Vettel -cuatro- que hicieron varios 'donuts' con él en la recta de meta "tuvieron un detalle de grandes campeones".

"Ha sido bonito, un detalle que les agradezco, sobre todo porque no lo sabía, estaba aún en las curvas cuando de repente me di cuenta de que se ponían uno a izquierda y otro a derecha; y es algo bonito, un detalle de grandes campeones", indicó el doble campeón mundial asturiano, de 37 años, y con 32 victorias en Fórmula Uno, las 32 que cuenta España a lo largo de toda su historia.

"Con (el holandés) Max (Verstappen, de Red Bull) también tuvimos que ser conservadores en las primeras vueltas, porque salieron con mucha agresividad", explicó a las televisiones este domingo, en Abu Dabi, Alonso.

"Hubo un accidente, perdí una posición con (el francés Pierre) Gasly; y después fue una carrera con las prestaciones que podemos tener, en la que sufrimos con el neumático delantero con las ultra y con el trasero con las superblandas. Así que, a dos o tres segundos de los Haas entrando en meta, creo que he sacado todo el partido que podía al coche", opinó el ovetense.

"Cuando vi que casi llovía, pensé que llueva en Abu Dhabi ya es muy fuerte, pero a punto estuvo", indicó Alonso sobre las gotas que cayeron este domingo en el circuito de la capital de los Emiratos Árabes.

Acerca de la 'Triple Corona' que buscará el año próximo, que pasa por ganar las 500 Millas de Indianápolis, Alonso indicó que "sí, es uno de los objetivos, el que tenemos para el año que viene".

"Tengo otros retos fuera de la Fórmula 1 y para ser el mejor piloto del mundo o el más completo, necesito ganar todas las disciplinas posibles. Es lo que me gusta hacer, competir en coches, no sólo en Fórmula Uno. Con la experiencia de Le Mans este año; y en Indy 500, el año pasado, me divertí mucho. Y ojalá que lo pueda conseguir", opinó el genio astur este domingo en Yas Marina, que preguntado acerca que cuando se va a permitir emocionarse indicó que "ojalá que mañana".

"Hoy tenía ganas de disfrutar de cada minuto, pero ha sido el día con más actividad que recuerdo en toda mi vida, no he tenido un minuto libre, no he podido ni hablar un momento por teléfono", apostilló Alonso.

"Cada vez que me siento para hablar por teléfono llaman otra vez a la puerta otra nueva persona. Se lo dije al equipo, que tenía ganas de estar solo en el coche dando vueltas una hora y media", dijo.

"Mañana también tengo un evento que pruebo el Nascar en Bahréin, así que espero el martes ya poder digerir todo", indicó el genial piloto asturiano, que subió 97 veces al podio; y firmó 22 'poles' y 23 vueltas rápidas en F1; y que agradeció el caluroso homenaje que le brindaron el sábado, en el circuito de Yas Marina, los responsables de la categoría reina, en la que compitió durante 17 temporadas.

"Creo que es parte del mérito de la nueva forma de entender la F1 de Liberty, la de dar protagonismo a los pilotos", afirmó.

"Estoy muy agradecido por eso y algo sonrojado de todo lo que ha pasado el fin de semana y del cariño recibido. Al público sólo puedo decirle que muchas gracias, de todo corazón", concluyo Alonso.