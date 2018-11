El Marbella prolonga ante La Balona su mala trayectoria como visitante

El Marbella FC encajó ayer una dura goleada en el feudo de la histórica Balompédica Linense, tras un partido en el que el dominio fue suyo pero las dianas las pusieron los de casa. La clave estuvo en el doblete del exmalaguista Pirulo, al adelantar a su equipo a los tres minutos de juego y dictar sentencia tras la reanudación.

A la tempranera diana de La Balona le siguió otra más de Gato, lograda cuando apenas se habían jugado 21 minutos. Los blanquillos intentaron desde ese instante poner cerco a la portería de Javi Montoya, pero les costó mucho encontrar huecos ante un equipo que se defiende muy bien y que, encima, tenía ya una cómoda renta.

Tras la reanudación y con tantos minutos por disputar, los visitantes intentaron salir mucho más enchufados. Mostraron ganas de poner toda la carne en el asador para voltear el marcador y de hecho el saharaui Mustafá lo intentó con un disparo que, después de tocar en un defensor, se marchaba alto por poco.

La posesión continuaba siendo de los marbellíes, pero no se traducía en ocasiones de gol no obstante. El rival no sólo se mostraba bastante sólido en defensa, sino que además buscaba al contragolpe resolver definitivamente el encuentro. Y así fue cómo se anotó la tercera diana, también como al principio transformada por Pirulo. Acababa de alcanzarse el minuto 65 y, en la primera acción de ataque de La Balona tras el descanso, el ariete de Los Barrios volvía a superar a Wilfred.

Fue la puntilla para el Marbella pese a que restaba por disputarse casi media hora de partido.