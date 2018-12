Eliud Kibet entró cuarto, gateando en meta: "Me siento segundo"

Su imagen va a dar la vuelta por el mundillo del atletismo. El keniano Eliud Kibet Too entró a gatas a la línea de meta, después de desfallecer sobre la línea de llegada cuando iba segundo y estaba a punto de coronarse subcampeón del Zurich Maratón Málaga tras una gran carrera. El triunfo se le había escapado, propiedad del atleta etiope Lemi Dumecha (2h11.07), con récord incluido de la prueba malagueña. Pero Kibet iba a dar por bueno su segunda posición, porque además era su plusmarca personal, mejorando en dos minutos su mejor registro.

En el esprint final aventajó a sus rivales, Moses Mbugua y Emmanuel Kibet, con quienes compartió toda la maratón, pero cuando apenas restaban unos metros para entrar por la línea de meta, el keniano se cayó a plomo. "Cuando corres dos horas y 10 minutos a este ritmo, puede pasarte esto, llegar sin fuerzas en las piernas", narró el atleta africano, sonriente, en declaraciones a La Opinión. "Claro que soy segundo, debería ganar la bolsa del segundo clasificado", añade entre risas, jocoso a pesar de su accidentada llegada a la meta del Paseo del Parque.

"Mis piernas se colapsaron, no podía más. Mis piernas estaban muertas, desfallecieron y me caí. Me siento el segundo clasificado, no me siento el cuarto, para mí he sido segundo en esta carrera", explica el corredor a este periódico después de la entrega de premios. El keniano miraba de reojo a sus compañeros de prueba subir al podio y colgarse las medallas que les daban como ganadores de esta novena edición, mientras que él, sentado, tenía que conformarse.

A pesar de su cara de niño, Kibet responde que tiene "30 años ahora" y que ésta es es su segunda ocasión en España. "Mi pasaporte dice que tengo 30 años, pero soy muy joven", dice entre risas el atleta keniano. "Es la segunda vez que vengo, estuve en Bilbao corriendo el maratón", relata el frustrado cuarto clasificado.

Kibet visita España por segunda ocasión. En 2017 corrió la Maratón de Bilbao y la ganó con un crono de 2h:18.25, a un ritmo de 3 minutos y 16 segundos el kilómetro. De hecho, aquí en Málaga, y a pesar de llegar cuarto a meta con un tiempo de 2h:11.25, él ha mejorado su mejor marca personal. Su récord databa del Maratón de Pádova (Italia), del pasado 23 de abril de 2017, con un tiempo de 2h:13.06. Seguro que este cuarto jamás se le olvida al atleta que entró cuarto en meta gateando.