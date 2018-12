El karateca malagueño Damián Quintero despide 2018 con un oro en Shangái

El karateca malagueño Damian Quintero consiguió este domingo la medalla de oro en la Serie A de kárate que se ha disputado en Shanghái. El kárate español se despidió de 2018 a lo grande con cuatro nuevas medallas en la última prueba del año de las Series A, que son la segunda división del circuito mundial, por detrás de la Premier, ya que Sandra Sánchez ganó el oro en kata, mientras que en kumite Cristina Ferrer (-61 kilos) fue plata y Nadia Morales (-50 kg) bronce.

Quintero, número 2 del mundo por detrás del japonés Ryo Kiyuna y actual subcampeón mundial, venció por un claro 5-0 al indonesio Zigi Zaresta Yuda, mientras que Sandra Sánchez, campeona del mundo y número uno mundial, venció en la final a la italiana Viviana Bottaro por 4-1. Cristina Ferrer en la categoría de -61 kg perdió la final ante la la canadiense Haya Yumaa y conquisto la medalla de plata, mientras que Nadia Gómez en -50 kg se coló entre las mejores con una medalla de bronce.

"Estoy muy contento por cerrar la temporada de competiciones de esta manera, con un oro, sobre todo por ser un torneo que, después de venir del Mundial, cuesta bastante coger otra vez el ritmo, y venir a un país como China, tan lejos... y competir a gran nivel. Además, ha sido un torneo exigente, con 157 participantes, lo que supuso hacer siete rondas para hacerme con el oro. Bastante duro: desde las 8:15h que empecé a calentar hasta las 14:15h que terminé semifinales el viernes... seis horas de competición", comentó Quintero tras hacerse con el oro.

Es la medalla número 96 de Kingtero en un año en el que acaba como número 2 del ranking mundial, pero en el primer puesto del 'All Time Ranking' de la Federación Internacional de Kárate, puesto que ya ocupó en mayo de 2017 y 2018. "No me fijo en si soy el mejor de la historia, de todos los tiempos o lo que sea. Lo que está en mi cabeza es puntuar lo máximo posible en todos los torneos en 2019 para intentar estar clasificado para los Juegos cuanto antes", afirma.

Las cifran del malagueño son brutales: 12 pódiums de las 13 pruebas en las que ha participado, con un saldo de 5 oros, 2 platas y 5 bronces. Con este oro suma 96 medallas en su palmarés, 61 de ellas internacionales (27 oros, 21 platas y 13 bronces).

Peor suerte tuvo la también malagueña María Torres (+68 kg), que se quedó sin medalla al perder en el combate por el bronce ante la brasileña Isabela Rodrigues por 2-0. No obstante, la karateca malagueña también ha realizado una gran competición en Sanghái y ha demostrado que está en la elite de este deporte.