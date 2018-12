Sole: "He hecho mi sueño realidad y ahora, a por la Liga"

La malagueña Sole López ya está en casa. La extremo, debutante con la selección española en un gran evento, ha sido una de las sensaciones del Campeonato de Europa de Francia, que terminó de forma prematura para las «Guerreras». Sole ha acabado el Europeo con 23 tantos, siendo la segunda máxima goleadora de España y ha concluido el torneo siendo la vigésima en el ránking de realizadoras. Sole ha ejercido de veterana a pesar de ser su debut en una gran competición, y partido a partido, la capitana del Rincón Fertilidad ha demostrado que es muy grande, tanto fuera como dentro de la pista.

Sole ha firmado un estratosférico 85% de eficacia de cara al gol, unos números descomunales: 11 de 14 penaltis para ella y 12 de 13 lanzamientos, con un perfecto 10 de 10 desde su extremo. En la pequeña jugadora malagueña de 26 años ha encontrado la selección un clavo al que agarrarse en un torneo en el que las «Guerreras» no han cumplido con las expectativas.

Sole ya está en casa, «muy feliz» porque, como ella misma confiesa, ha «cumplido un sueño». «La verdad es que ha sido una experiencia única, chulísima, y lo he disfrutado muchísimo. He disfrutado y he cumplido un sueño. Intenté ayudar lo máximo, he jugado muy tranquila, sin presión. La idea era hacer lo que mejor sabía. He tenido suerte porque me han salido las cosas, pero en lo colectivo no nos han salido las cosas. Hemos trabajado mucho. Hemos trabajado súper bien, hemos dado la cara, nos hemos vaciado, pero a veces los resultados no te acompañan», explica Sole a La Opinión.

Sole ha estado sobresaliente. En su debut ante Croacia marcó cuatro goles, luego transformó cinco contra los Países Bajos, los mismos que le metió a Hungría. Ante Alemania marcó tres tantos, uno a Rumanía y acabó el Europeo el miércoles con cinco más ante Noruega, la defensora del título.

Ella está muy feliz, pero admite que a las «Guerreras» les ha faltado «esa pizca de suerte». Y pone el ejemplo del duelo ante Holanda, en el que España cayó en el último segundo con un golpe franco (27-28). «Ese partido... el nivel que España puso fue impresionante, en defensa y ataque, los 60 minutos. Fue excepcional, sin ningún pero. Pero esos detalles son los que marcan. El balonmano es así. No ha salido esta vez, pero la moneda saldrá cara en la siguiente», desea.

Sólo Carmen Martín ha anotado más goles que ella (25 por los 23 de Sole). Y en el ránking del Europeo ha sido vigésima. Ella está abrumada, porque los números dicen a las claras el excepcional torneo que ha firmado la malagueña. «¿Qué quieres que te diga»?, alcanza a decir, tímida y restando importancia. «Estoy muy contenta. He tirado los penaltis, he sentido la confianza de Carlos (seleccionador) y de las compañeras. Las cosas salieron».

Y sobre su 85% de eficacia en el lanzamiento (23 de 27), Sole continúa con su tónica. «Es algo muy positivo, no dejan de ser datos. Para mí lo importante era sumar, no restar. Lo he intentado, me he vaciado. Los números son números. Lo importante era cumplir, vaciarme. Los números se los lleva el viento. Estoy muy contenta. Es verdad que son números, es algo guay, me pone contenta. A seguir trabajando, con los pies en el suelo», añade.

¿Y ahora qué? Sole, con 26 años, ha estado dos semanas expuesta en el mejor escaparate posible. Su Europeo le hace ser un «caramelo» en el mercado. «No se me pasa por la cabeza otra cosa que no sea seguir en Málaga, el Rincón Fertilidad es mi club y mi casa. Hablaremos a final de temporada, porque claro que al final esto ha sido un escaparate. No para Sole López, si no para todas las que hemos jugado. Así que ahora me pongo en «modo Panteras». Tengo ganas de ver al equipo». La «capi» del líder no descarta nada: «¿La Liga? Está abierta, cualquiera puede ganarla, si trabajamos, con regularidad, podemos».