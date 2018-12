El Marbella FC también prescinde de su director deportivo

El Marbella FC anunció ayer la destitución del hasta ahora director deportivo del club, Antonio Ruiz Padial. El cambio en la propiedad está generando también movimiento en el seno del club blanquillo, que hace semanas prescindió de su director general, Teo Bravo, y que ahora lo hace también de su director deportivo.

La entrada en el accionariado del empresario chino Zhao Zhen, aunque gestionado por la empresa 'Best of You', está propiciando cambios. Movimientos que no se están viendo materializados sobre el césped, ya que el conjunto marbellí está al borde de los puestos de descenso en el Grupo IV de Segunda División B.

«El Marbella ha decidido resolver el contrato que vinculaba al director deportivo Antonio Ruiz con el club. La dirección general asume desde ahora las competencias de la dirección deportiva». El club está ahora dirigido por Héctor Morales, nuevo director general. «El Marbella agradece a Antonio Ruiz su labor al frente de la dirección deportiva durante este tiempo y le de desea todo lo mejor en su futuro profesional», apuntaba la nota informativa emitida ayer por el conjunto blanquillo a media tarde.