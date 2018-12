El Marbella FC despide a Padilla

El Marbella FC ha decidido prescindir de Rafael Pérez Guerrero 'Padilla', técnico del primer equipo, en su afán por remodelar toda la estructura del club, tanto en las oficinas como en lo deportivo. Así, unido también a las malos resultados del equipo blanquillo, los nuevos propietarios del club marbellero han tomado esta drástica decisión. Su sustituto será David García Cubillo.

De momento el Marbella había hecho cambios en las oficinas, donde Teo Bravo dejó el puesto de director general; y en la dirección deportiva, donde también despidió a Antonio Ruiz Padial. La nueva gestora del equipo malagueño, que milita en Segunda B, 'Best of you', ha anunciado la salida del técnico veleño mediante un comunicado. "El Marbella F.C. ha decidido resolver el contrato que vinculaba al entrenador del primer equipo Rafael Pérez Guerrero 'Padilla' con el club. La entidad quiere agradecerle la profesionalidad y dedicación que ha mostrado durante su etapa en el club, al tiempo que le desea lo mejor para su futuro profesional".

Además, el equipo blanquillo anuncia que su sustituto será el madrileño David García Cubillo hasta final de este curso y una temporada más. Cubillo ha sido entrenador del C.D. Puerta Bonita, Getafe C.F. 'B', así como de las categorías inferiores del Club Atlético de Madrid. Además, como futbolista ha tenido una dilatada carrera en el Atlético de Madrid, Xerez C.D., Recreativo de Huelva, Getafe, Rayo Vallecano y Unión Balompédica Conquense.