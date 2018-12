La copiloto malagueña Concha Velázquez, subcampeona de España de Rally con 62 años

Es la única mejor española que ha participado en la pasada edición del Rally de Montecarlo Histórico - Su objetivo para 2019 es ganar el Nacional de Regularidad de Históricos y participar las 1.000 Millas de Brasil.

El deporte malagueño no para de mostrar su buen estado de salud con deportistas de disciplinas no muy mediáticas, pero que no paran de conseguir éxitos regionales y nacionales. El pasado 14 de diciembre la copiloto malagueña Concha Velázquez alias «Canela» recogió el título de subcampeona de España de Regularidad de Vehículos Históricos 2018, en La Gala de Campeones de la Real Federación Española de Automovilismo.

Este título ha puesto el broche de oro a una temporada de grandes éxitos junto a su piloto José Ramón Castillón, con el que también ha ganado el Campeonato de Aragón 2018. «Canela» también resultó vencedora en las dos pruebas más importantes del Campeonato Andaluz: el Rally Sierra Morena y el Rally Sierra de Cádiz con dos pilotos malagueños, Carlos Domínguez y José Ignacio García Bejarano, respectivamente.

Concha de 62 años, que ha sido la única mujer española participante en este 2018 en el Rally de Montecarlo histórico, es una de las copilotos más cotizadas en España de Rallys de Regularidad, una modalidad en la que lo fundamental es controlar tiempos,distancias y velocidad. La copiloto malagueña, que debutó en 2006 con el segundo puesto en el Rally Costa del Sol, tiene ya un nombre dentro del panorama nacional gracias a su exigencia y tesón, ganándose así el respeto y cariño dentro de un deporte con mayor presencia masculina.

En sus doce temporadas como copiloto de rallys, «Canela» tiene ya un extenso palmarés, consiguiendo hacerse con las victorias del Campeonato de Andalucía de Regularidad Sport en 2.009, repitiendo en 2010, 2011 y 2013 en Regularidad Histórica y Carretera abierta; segunda clasificada en la Copa de España de Regularidad de 2014 y muchos otros éxitos.

En 2017 formó equipo con el presidente de la Real Federación Española (RFEDA), Manuel Aviñó, en el 4º Eco Rally Comunitat Valenciana, quedando como segundos clasificados en regularidad y primeros en eficiencia con un vehículo eléctrico.

Sus objetivos para el año 2019 son: ganar el Campeonato de España de Regularidad de Históricos con el mismo piloto que esta temporada, participar en el Portugal Histórico y en las 1.000 Millas de Brasil. También repetirá en el Rally Festival de Trasmiera

(Cantabria) en el que está muy limitada la participación y que a partir del 2019 solo se accederá por invitación.

El Campeonato de España de Rallyes para Vehículos Históricos, integrado por las especialidades de velocidad y regularidad, ofrece la posibilidad de competir en pruebas del calendario nacional con vehículos homologados hasta el año 1990. Se trata de una apasionante disciplina, tanto para pilotos como para aficionados, dado el carácter espectacular de los vehículos y su comportamiento sobre el asfalto.