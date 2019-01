Todo listo para que Carranque lleve el nombre de José Luis Pérez Canca

El sábado 12 de enero al fin se le rendirá tributo en un gran día de balonmano a José Luis Pérez Canca, jugador malagueño fallecido de forma prematura a los 44 años por una enfermedad, en el verano de 2015. Ha hecho falta mucho tiempo, pero al fin todo está ya listo para que el próximo sábado se viva una gran fiesta del balonmano en el que el pabellón de Carranque pasará a tener su nombre. La jornada arrancará a las 9.30 horas con multitud de partidos de equipos de toda la provincia de edad prebenjamín, benjamín y alevín. El acto en el que se inaugurará el nombre del pabellón, con nueva rotulación y se descubrirá la placa que rememore el momento se vivirá al mediodía, con familiares del jugador, amigos, excompañeros y representantes del balonmano y de la política. Y a partir de las 12.30 horas se disputará el encuentro amistoso entre los dos equipos con el que se cerrará, tras un ágape de despedida, una jornada que será inolvidable para el balonmano malagueño.

El acto ha sido presentado este jueves en la sede de Turismo Andaluz y ha contado con la presencia del consejero de Turismo y Deporte en funciones, Francisco Javier Fernández, junto a familiares de Pepelu y de su mujer, Beatriz Gil. La esposa de Pepelu agradeció todas las gestiones emprendidas desde que murió para poner su nombre a Carranque, "aunque parecía que se olvidaba con el tiempo, agradezco a sus amigos y excompañeros que han hecho una gran labor, ha sido imposible que se olvidaran de él". Beatriz estará el sábado junto a su hija. "Yo no soy de aquí pero me siento malagueña de adopción y me voy a quedar aquí a vivir mucho tiempo. Tenemos una hija maravillosa y para ella es un orgullo que pase esto. Ella no lo vio jugar pero verá a sus compañeros y las imágenes, y verá lo importare que ha sido su padre, como jugador y como persona, porque tenía unos valores impresionantes", destacó emocionada.

El consejero, Francisco Javier Fernández, lamentó los lentos trámites de la administración, aunque se felicitó porque al final se ha conseguido cambiar el nombre de Carranque a Pérez Canca. "Lo habéis conseguido vosotros y os damos las gracias por habernos ayudado a dar este homenaje a José Luis Peréz Canca. El nombre de Pepelu estará siempre en el corazón, y reflejado en el pabellón estará el de José Luis Pérez Canca. Los trámites administrativos han hecho que se ralentizara durante dos años, pero el trabajo ya está culminado y su hija, que tiene ahora 8 años, se sentirá orgullosa de ver el nombre de su padre. Ser profeta en su tierra es difícil, pero cuando se tiene esa referencia en valores€", explicó el consejero, que recordó el gran día de balonmano que se vivirá este domingo.

"Más de 500 niños van a estar jugando el sábado y eso significa que se ha sembrado. El balonmano en Málaga es referencia en Andalucía y tenemos que hacer que los valores que hacían especial a Pepelu sean los que tengan ahora. Poner al servicio del equipo la calidad de uno. Cada vez que algún equipo juegue allí ya no será el pabellón de Carranque sino José Luis Pérez Canca. El balonmano estará unido y queremos sembrar valores. El sábado tenemos una cita en el pabellón José Luis Pérez Canca, con alguien que fue referencia en el deporte malagueño y andaluz", manifestó.

En el acto de presentación también estuvo Antonio Rosales, presidente de la Federación Andaluza de Balonmano. "Quiero agradecer a la Junta de Andalucía que haya conseguido el reconocimiento que se pidió desde el primer momento en el que falleció José Luis. Carranque va a llevar el nombre de la figura de un gran jugador de balonmano. Ha sido un proceso escabroso porque tiene muchos trámites. José Luis era personalidad. El típico andaluz, y una persona muy educada. Fue el precursor del jugador de balonmano, saliendo fuera de Málaga y jugando fuera", dijo.



El acto del sábado se coronará con un gran partido de balonmano entre los equipos formados por "Amigos de Pepelu" y "Amigos de Pérez Canca". Históricos del balonmano malagueño como Antonio Carlos Ortega, Quino Soler, Paco Berrocal, Curro Lucena, José Vázquez, Nacho Vico, Juan Carlos Mérida, Adolfo Gimenez o Jesús Fernández, y también excompañeros como JJ Hombrados, Manuel Pérez, Álvaro Ferrer, Juan Vázquez «Chispi», Javier Valenzuela, Carlos Viver, Pepe Lubián, Mariano Ortega, Demetrio Lozano, Xavi Pérez, Cristian Malmagro, Sergio Berrios, Rafa Baena o Manolo Colón se darán cita en la pista para rendirle un emotivo homenaje.