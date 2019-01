El UMA Antequera compite sin recompensa

A ilusión, entrega, sacrificio y compromiso no le gana ningún equipo al BeSoccer CD UMA Antequera. La asignatura pendiente continúa siendo puntuar fuera de casa y ser más efectivo en la finalización. En el segundo desplazamiento de la campaña a tierras murcianas, el resultado no acompañó a pesar de dar un paso hacia delante a nivel colectivo. Jimbee Cartagena sustentó la obtención de los tres puntos en un acierto superior en sus aproximaciones al marco visitante. Juanpi, Raúl Cantó y Jesús anotaron tres goles en la primera parte, mientras que solo fusiló la red Miguel Conde. En el segundo periodo, el guión del envite no se modificó en pro a los intereses de los malagueños. La reducción de la desventaja en el luminoso no se produjo por el 4-1 de Juanpi y el 5-2 de Franklin. Pablo Ibarra marcó en su debut desde el punto de 10 metros.

Una batalla a domicilio marcada en rojo en el calendario de los universitarios. Hasta final de temporada, cualquier cita se antoja propicia para sumar los puntos necesarios en la lucha por salir de la parte baja de la clasificación. La visita al Palacio de los Deportes de Cartagena supuso una oportunidad de medir las fuerzas contra un adversario al que fue capaz de derrotar con anterioridad en la primera vuelta del campeonato y en los octavos de final de la Copa del Rey. Sin embargo, la dinámica de los locales es distinta ahora.