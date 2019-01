Demasiado Movistar Inter para el UMA Antequera en la Copa (9-1)

Finalizó el sueño de la Copa del Rey en el Pabellón Jorge Garbajosa. Movistar Inter FS no dio opción al BeSoccer CD UMA Antequera en la ronda de cuartos de final. Fernando Torres avisó de que no iba a tener la escuadra azulona una noche cómoda al finalizar con un tremendo zurdazo un córner en el arranque. A partir de entonces, la clase de cada jugador enrolado en las filas de los anfitriones exhibió estar preparada para ganar cualquier título. Pola marcó tres goles, Humberto dos y los otros lo lograron Rafael, Daniel, Borja y Solano. A veces mirar al resultado no demuestra lo vivido en el 40x20. Un equipo fue mejor a otro por la diferencia de nivel de la plantilla, aunque el otro se esforzó en reducir el nivel de respuesta con compromiso, dedicación y amor propio por crecer como bloque de cara a cumplir en las próximas fechas con el reto marcado en este curso 2018/2019.

Los universitarios conocían la dificultad de sorprender a un adversario de talla mundial en el torneo del KO. Salieron con ganas de hacer bien las cosas en la cancha y de mandar el mensaje de que iban a competir con ahínco cada balón. Esa intención quedó pronto patente en una acción de estrategia en el minuto 2. Óscar sacó raso un córner y Fernando Torres fusiló la escuadra por medio de un preciso remate con la pierna izquierda (0-1). Un tanto de bella factura que propició una mayor implicación del combinado interista. Los jugadores se adueñaron de la posesión del cuero y fueron volcando el juego hacia la portería defendida por Juan Carlos Torres. Tete le dio el premio al joven guardameta de disputar la primera parte completa. Realizó muy buenas paradas, en especial, una a bocajarro a Ricardinho en la que se lanzó al palo sacando una brillante mano.

Pola, muy eléctrico en los metros finales, inició la remontada con un remate al palo largo como finalización de una gran jugada colectiva (1-1). Miguel Fernández intentó marcar en su jugada preferida. Potente disparo a la media vuelta. Rafael Rato marcó el segundo tanto en su reaparición después de una lesión en el talón de Aquiles (2-1). Pola volvió a ver portería en el único fallo individual de la noche. Juan Carlos Torres salió a despejar un envío en largo al espacio, se quedó corto el esférico y el 7 aprovechó la meta vacía (3-1). Humberto, en el minuto 8, puso cuesta arriba e resultado del duelo copero por medio de un lanzamiento cruzado desde la banda (4-1). Los pupilos dirigidos por José Antonio Borrego "Tete" nunca le perdieron la cara al envite, siguieron compitiendo y trabajaron diferentes sistemas de juego. Utilizaron una intensa defensa en media pista alternada con una presión alta en determinadas acciones y, en ataque, se alternó el juego de cuatro con el de pívot.

Miguel Conde buscó recortar diferencias con un tiro exterior cercano al poste que dejó escapar por la línea de fondo un concentrado Álex González. Fernando Torres cuajó una buena actuación en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz. Robó en primera línea, lanzó el contragolpe y definió con una vaselina por encima del travesaño. Mucho atrevimiento en el joven ala-pívot. Los jugadores con menos minutos en esta campaña gozaron de un mayor protagonismo para engancharse al rodaje del grupo de cara a la Liga. Los de Jesús Velasco manejaron la posesión en la mayor parte del primer tiempo y, a falta de dos segundos para el descanso, Pola firmó un hat-trick a través de un latigazo a la escuadra (5-1).

Poca emoción en la segunda parte en cuanto al resultado, pero los dos equipos fueron profesionales y continuaron con su planteamiento en un choque de cuartos de final decantado por la calidad del portentoso plantel madrileño. Tete probó el portero-jugador para mejorar el ataque en superioridad. Esta situación no frenó el poder ofensivo local. Daniel consiguió el 6-1, Borja el 7-1 y Solano el 8-1 en un potente chut exterior. El pívot cordobés sorprendió a Gonzalo que jugó la segunda parte bajo palos en sustitución de Juan Carlos Torres. Una noticia a tener en cuenta fue el debut en los últimos diez minutos del futbolista del filial, Alonso Barrientos. Los malagueños persiguieron algún gol más e incluso forzaron cinco faltas en su contrario. No se pudo modificar el casillero visitante en el luminoso y Humberto cerró la cuenta goleadora al aprovechar una asistencia al segundo palo de Ortiz (9-1).

El BeSoccer CD UMA Antequera puso final a una Copa de Rey histórica en la que llegó a los cuartos de final y se quedó a las puertas de la Final Four. El siguiente desafío se centra únicamente en mejorar cuanto antes la dinámica liguera y dar un golpe sobre la mesa en la pelea por la permanencia desde este domingo 20 de enero, a las 13.15 horas, en el Pabellón Fernando Argüelles ante el Palma Futsal en partido vigésimo en Primera División.



FICHA TÉCNICA:

Movistar Inter FS: Álex González (P), Pola, Gadeia, Ricardinho y Borja. También jugaron: Jesús Herrero (P), Humberto, Bebe, Daniel, Solano, Rafael y Ortiz ©.

BeSoccer CD UMA Antequera: Juan Carlos Torres (P), Miguel Conde ©, Luis García, Óscar y Fernando Torres. También jugaron: Gonzalo (P), Alberto Baena "Cala", Nacho Caballero, Miguel Fernández, Nano, Pablo Ibarra y Alonso

Goles: 1-0 Fernando Torres (2'), 1-1 Pola (3'), 2-1 Rafael (6'), 3-1 Pola (7'), 4-1 Humberto (8'), 5-1 Pola (20'), 6-1 Daniel (26'), 7-1 Borja (26'), 8-1 Solano (30') y 9-1 Humberto (33').

Árbitros: Alonso Montesinos y Santander Flamarique. Ningún amonestado.

Pabellón Jorge Garbajosa.