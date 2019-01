El malagueño Melero López, en el ojo del huracán por el VAR

El árbitro malagueño Mario Melero López sigue en el centro de la polémica por el penalti a Vinicius, jugador del Real Madrid, durante el duelo liguero de los blancos ante la Real Sociedad semanas atrás. El trencilla era el encargado del VAR en ese partido y el martes, en la reunión del Comité Técnico de Árbitros se desveló la conversación entre el malagueño y el árbitro principal, José Luis Munuera Montero, sobre la caída del delantero brasileño ante el portero Rulli en el área del conjunto vasco.

Así, nada más producirse la jugada Melero le indica al árbitro principal que el portero toca balón y no hay contacto para pitar penalti. "Balón, balón", aunque rápidamente pide una repetición para asegurarse. "Quiero verla, por favor, que no reanude. Más despacio, quiero otras, que no reanude", prosiguió en su conversación hasta que tuvo clara su decisión. "Fuera, para adelante. Nada, nada. Tiramos para delante. Todo ok, José Luis, todo ok".

La jugada ha tenido cola, ya que las continuas repeticiones del lance demuestran que sí hubo contacto y por lo tanto penalti, lo que ha producido la indignación del club blanco que ha pedido explicaciones al Comité Técnico de Árbitros ante la que consideran una acción "muy clara",

En ese sentido, el exárbitro malagueño Antonio Jesús López Nieto y miembro de ese Comité, desveló ayer en los micrófonos de Onda Cero que Melero López le admitió que, tras ver la jugada con tranquilidad, sí era penalti. "Él me dijo que, viendo la jugada más tranquilamente, era penalti. También me dijo que no era tan claro como parece. Todo no es blanco o negro. A mí me pareció más en la primera jugada que en la repetición".

Al mismo tiempo, indicó que hay que poner en contexto las decisiones que se toman desde el VAR ya que están en proceso de aprendizaje. Ya lo dije que es penalti, pero hay que entender que lleva un tiempo el aprendizaje del VAR y que el árbitro tiene 30 segundos para pitar".

Por ello, López Nieto entiende que los árbitros encargados de la sala VAR deben estar más especializados. "Es algo nuevo, no lleva el mismo tiempo que el que llevamos los árbitros, que llevamos toda la vida pitando", finalizó.