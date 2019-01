Duane da Rocha anuncia su retirada

Una estrella se apaga en el fondo de la piscina, aunque perdurará en el recuerdo. Es Duane da Rocha, que tras cumplir 31 años el pasado 7 de enero ha anunciado su retirada de la natación profesional tras 15 años compitiendo. La sirena malagueña, una de las deportistas locales más laureadas de todos los tiempos, dice adiós tras meditar mucho su marcha, pese a que este pasado año regresó tras un año sabático.



La mijeña, aunque nacida en Brasilia, lo desveló en el programa La tarde de aquí y ahora de Juan y Medio, en Canal Sur Televisión y explicó su descisión en su perfil de Instagram. "Después de mucho tiempo pensando, he tomado la decisión de retirarme. Son muchos años en la natación y tengo menos ilusión. Me ha costado tomar la decisión, ha sido una aventura maravillosa pero me toca empezar otra nueva", ha asegurado.



Sin embargo, Duane no se desligará por completo del mundo de la natación. "Estoy organizando dos campus de natación para verano. Quiero transmitir que este deporte es duro, pero se puede disfrutar. Me gustaría mostrar mi experiencia y enseñar que se puede trabajar por un objetivo grande", comentaba en el programa.



Duane regresó con un oro el pasado año tras un periodo de reflexión, sobre todo tras la participación en los Juegos de Río de Janeiro en 2014. Y volvió a lo grande, con un par de oros en el Open de Primavera celebrado en casa, en Inacua, en su Málaga. Además, sacó mínima para el Europeo de Edimburgo. La malagueña, pese al parón, seguía en forma.



Pero en su cabeza ya estaba la sombra de la retirada. Para el recuerdo queda un currículum envidiable donde su mejor actuación fue el oro en el Europeo de Berlín en los 200 espalda, donde consiguió el récord nacional que aún mantiene. Bronce en el Mundial de Estambul 2012, la participación en los Juegos de Londres (2012) y Río (2014) y numerosos títulos nacionales, además de los récords de España de 100 y 200 de espalda. Una que llega a su fin.



Duane, además, quiso despedirse de sus seguidores con una emotiva carta en su perfil de Instagram. Una despedida que reproducimos a continuación.