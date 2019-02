Zaragoza pugna con Málaga ser la sede de la Copa de España de 2020

Zaragoza se ha entrometido en la lucha que mantiene Málaga para acoger la Copa de España 2020 de fútbol sala. La capital aragonesa también quiere ser el epicentro del fútbol sala español. La ciudad maña ha entrado con fuerza y quiere desbaratar todas las negociaciones que han llevado a cabo en los últimos meses las instituciones de Málaga, comandadas por el Ayuntamiento de la capital, con la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) y bajo la mediación del BeSoccer UMA Antequera, que sería el equipo anfitrión en la Copa, siempre que pueda mantener la categoría.

El acuerdo entre Málaga y la LNFS no está cerrado, aunque sí muy avanzado, y Zaragoza ha entrado con fuerza en la pugna, según han explicado fuentes de la negociación a La Opinión. Este periódico informó hace unas semanas que Málaga tenía muy bien gestionada toda la operación, y que se trataba sólo de terminar de atar los cabos.

El principal caballo de la negociación ha sido el pago del canon que exige el presidente de la Liga, Javier Lozano, para cerrar la operación. Se trata de una cantidad elevada, que el Ayuntamiento, en nombre de las tres instituciones, desea abaratar a través de otros servicios. Las tres instituciones prefieren pagar una suma menor de canon, pero a cambio introducir otro tipo de prestaciones: costear parte de los viajes, sufragar hoteles, pagar el servicio de ambulancia o la seguridad... Otro tipo de compensación, contante y sonante, pero que bajaría el montante del canon para pagarlo a través de otro tipo de servicios. Esa es la idea que ha planteado Málaga.

La LNFS está, en principio, de acuerdo en este cambio propuesta, pero quiere aprovechar la entrada de la ciudad de Zaragoza en la pugna por acoger la Copa de España para encarecer el producto. La Liga es consciente de que esta competición es la joya de su corona. Se trata de un torneo que reúne en una misma ciudad a los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la Liga para jugarse el título copero.

En este 2019, la ciudad de Valencia va a acoger esta edición del torneo y Málaga quiere que en 2020 el evento venga a la Costa del Sol. La Copa de España de Valencia 2019 se va a jugar del 28 de febrero al 3 de marzo, y se disputará en la Fuente de San Luis, escenario donde juega sus partidos el Valencia Basket. La intención de la Liga es hacer allí oficial el escenario de la próxima edición. Málaga tiene muy próximo el compromiso para que el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena acoja la siguiente edición, aunque todavía no está cerrado el compromiso.

Dentro del acuerdo al que se quiere llegar, la intención de la Liga es que el BeSoccer UMA Antequera actúe como el equipo local. Siendo anfitrión, el BeSoccer se garantiza disputar el torneo, sin necesidad de quedar entre los ocho mejores de la Liga a la hora del corte copero, justo al final de la primera vuelta liguera.

La gran ilusión ahora es que el UMA Antequera logre salvar la categoría para disfrutar de su Copa de España 2020. Si el equipo mantiene la categoría y sigue en la elite jugará sí o sí el torneo. Si no lo logra por la vía deportiva, quedando entre los ocho primeros de la Liga a final de la primera vuelta, lo haría como club anfitrión. El problema es que si no es capaz de seguir en Primera no podría jugarla.

Lozano ya ha mantenido contactos tanto con el presidente del club universitario, Pedro Montiel, como con Luis Verde, ahora concejal del Ayuntamiento de Málaga y hasta que no le nombre un recambio, el responsable de la empresa municipal Málaga Deporte y Eventos, que dirige el funcionamiento del Martín Carpena y organiza numerosos eventos tanto en el Palacio como en la ciudad.