Un oro olímpico al servicio de los Linces de San Pedro

Sorprendió mucho la noticia hace ahora un mes. El expívot argentino Rubén Wolkowyski hacía las maletas desde su Argentina natal para comenzar a trabajar con la cantera del Linces de San Pedro, un club modesto del baloncesto costasoleño, pero con afán de crecimiento y cada temporada con más presencia en las distintas categorías masculinas y femeninas del básket malagueño.

El «gigante» argentino de 45 años, campeón olímpico con su selección en Atenas 2004, con una amplia y exitosa trayectoria en Sudamérica, Europa y NBA, con pasado en el Baskonia, el CSKA, el Olympiacos o el Khimki ruso, entre otros, y que en la mejor Liga del mundo jugó con Seattle Supersonics y con Dallas Mavericks, ya es todo un referente para los jugadores de los Linces. Sobre todo para los más pequeños, que no lo han visto en acción, pero se fijan en él como en un maestro perfecto con el que poder aprender y progresar.

Rodeado de varios de esos niños, atiende el «Colorado» Wolkowyski a La Opinión de Málaga sobre el mismo parqué del pabellón Elena Benítez de San Pedro. Lo primero que hace es explicar cómo ha llegado toda una estrella del baloncesto mundial a un club todavía «pequeño» como el Linces. «Llegué por contacto de un amigo. El dueño del club Linces se interesó en que yo viniera a trabajar con la cantera aquí. Yo ya conocía Málaga, es un lugar muy lindo para vivir, que disfruto desde hace ya 10 años y eso hizo que pudiera tomar la decisión de dejar mi país. Cuando yo jugaba en Europa, Málaga era el lugar en el que pasaba mis vacaciones», explica.

El «Colorado» tiene clara cuál es su misión en San Pedro. «Mi objetivo es el de volcar todo lo que yo sé de baloncesto hacia los niños. Si no entendemos que el futuro del baloncesto está en trabajar en las categorías formativas, los clubes se equivocan. Quiero aportar todo lo que aprendía tras 25 años de carrera de todos los entrenadores que tuve. Aquí somos muchos entrenadores, como Adrián Liberatore, Alfredo Aicardi como director técnico... La verdad es que hay un grupo de trabajo importante que hay que coordinar para conseguir que los chicos aprendan y mejoren cada día», asegura el exNBA.

Para el campeón olímpico en Atenas 2004 venir a la Costa del Sol desde su Argentina natal no fue ningún problema. «No me costó trabajo tomar la decisión porque yo ya barajaba la idea de poder venir a aquí a un proyecto de este tipo. Se dio la opción de un día para otro y me puse muy contento. Soy entrenador desde hace 5 años, pero más bien soy formador de jóvenes porque mi sueño no es ser entrenador de primeras Ligas», explicó.

Wolkowyski asegura que se ha encontrado una buena estructura de club en los Linces. «El club está muy bien, con muchas cosas por hacer, como es normal en un club que se está formando. Creo que eso favorece a la hora de ponerse a trabajar porque no hay vicios malos que haya que cambiar. Se trata de sumar y de formar el club para que el día de mañana tenga mucho peso trabajando desde las categorías inferiores».

Los Linces tienen a su equipo más representativo jugando la Liga Senior. A pesar de que el expívot argentino se encuentra en perfecto estado físico, no se le pasa por la cabeza volver a las pistas con el club sampedreño. «Amo este deporte, pero el día que decidí retirarme y pasar a ser entrenador nunca pensé más en volver a jugar y sí solo en trabajar desde el banquillo. Cuando veo los partidos del equipo senior alguna envidia me da de estar dentro de la cancha, pero yo sé que hay una etapa que ya pasó y creo que ponerme a jugar confundiría un poco las cosas de lo que yo quiero transmitir a los chicos. Yo soy entrenador y no jugador. Los fines de semana tengo un grupito de amigos en Benalmádena con los que me reúno para echar una pachanguita para pasarlo bien y para sacar el vicio. Con eso ya es suficiente».

Aunque no hay una receta para llegar a ser una estrella del básket, Wolkowyski tiene claro su discurso para los más jóvenes. «Siempre les digo que todos tienen la posibilidad de llegar. Dependerá del tiempo que le dediquen a entrenarse para mejorar y ser cada día mejor jugador. Esto no se hace de un día para otro. El jugador mejora entrenando, no jugando. Cuando más entrenes más fácil tendrás llegar a ser un jugador importante».

Por último, el «Colorado» desvela que estuvo muy cerca de fichar por el Unicaja en la época de Bozidar Maljkovic como entrenador cajista. «Tuve la opción de fichar por el Unicaja hace muchos años, cuando yo todavía no era comunitario y Bozidar Maljkovic estaba como entrenador. Como era extranjero, jugaba como argentino, no se acabó de dar la posibilidad. Después estuve en el CSKA, Tau, Olympiacos... Cuando tuve el pasaporte polaco siempre quise venir, pero no se dio la ocasión. Creo que Málaga es un lugar soñado para todos los deportistas que aman este deporte por el ambiente con el que se viven los partidos del Unicaja».

El que sí tuvo la oportunidad de vestir de verde fue su hijo Tomás, el último año y medio, antes de dar el salto a EEUU el pasado verano para seguir estudiando y jugando. Wolkowyski sabe de los métodos de trabajo de la cantera verde. «Mi hijo me contó lo bien que se trabaja aquí, que no es casualidad que hayan salido tantos jugadores de la cantera del Unicaja que hoy estén jugando por todo el mundo y eso habla muy bien del trabajo que se hace cada día en las pistas de Los Guindos», finalizó.