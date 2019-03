El Rincón Fertilidad viaja a Castellón con la novedad de Diva

La novedad de volver a ver en la portería a Alice Fernandes Diva es la principal novedad con la que viaja el Rincón Fertilidad a Castellón para reencontrarse este sábado con la Liga Guerreras Iberdrola, tras su eliminación del pasado fin de semana en la Challenge Cup ante el HV Quintus holandés.

La portera brasileña sufrió solo unos días antes del cruce continental una rotura parcial en el isquio que le impidió participar en los dos partidos contra las de los Países Bajos, una baja muy importante para el equipo en un momento clave del curso.

Afortunadamente, Diva está ya mejor, aunque no al cien por cien, por lo que la idea del técnico, Diego Carrasco, es probar a la meta sudamericana algunos minutos pero sin arriesgar, ya que el próximo fin de semana no hay Liga y la siguiente cita será en el Pérez Canca contra el Rocasa, el viernes 29, fecha para la que si no hay complicaciones Diva ya sí estaría al cien por cien. "Diva se está mejorando. Es cierto que la portería se está notando su ausencia, pero hay que seguir dándole confianza a Marta Vidal que es una gran portera y en momentos clave lo ha demostrado. Esperemos que ambas aporten lo suficiente para sacarlos dos puntos del Fernando Úbeda Mir", señaló Carrasco a la página web del club.

Atrás queda la Challenge Cup para las "panteras" malagueñas, que deben ahora afrontar ahora el tramo final de la Liga Guerreras Iberdrola todavía con muchas cosas en juego. El objetivo de las malagueñas es escalar puestos en la clasificación y el primer reto lo tendrán con esta visita al Castellón (sábado, 18:30). Se trata del cuarto partido esta temporada contra las de Montse Puche, tras el partido de la primera vueltaen el Pérez Canca y la eliminatoria a doble partido de la fase previa de la Copa de la Reina.

Las de Diego Carrasco han vivido un auténtico maratón de partidos en las últimas dos semanas, con la disputa de un total de cinco, entre Liga y Europa. En cuanto al rival del Rincón Fertilidad Málaga, las castellonenses son las últimas clasificadas y acumulan tres derrotas consecutivas. Por su parte, las "panteras" malagueñas necesitan empezar una buena dinámica de resultados que le hagan luchar por cotas más altas en la liga y llegar a la Copa de la Reina con un buen recargo de moral.

"Es un rival que conocemos por los partidos que hemos disputado esta temporada. Es verdad que están en la zona baja de la clasificación, pero siempre nos ha costado mucho trabajo sumar o ganar ante ellas", es el primer análisis que hace del encuentro Diego Carrasco. Además, el técnico malagueño no quiere confiarse de la situación en la tabla: "No esperamos más de lo mismo, con alternancia defensiva y que va a buscar desgastarnos físicamente. Tenemos que controlar las perdidas para no darle a ellas y controlar las distancias en el marcador", finalizó.