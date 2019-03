El mensaje de Nicola Kuhn tras sufrir el susto de su vida

Nicola Kuhn no olvidará nunca el día de su 19º cumpleaños. El de Torrevieja jugaba su partido de primera ronda del Masters 1.000 de Miami y, tras desaprovechar ante Mischa Zverev hasta ocho bolas de partido en el segundo set, tuvo que abandonar el encuentro con empate a dos en la tercera manga después de desplomarse en el suelo.



Tras unos minutos dramáticos, en los que estuvo tumbado boca abajo tras sufrir un colapso y calambres, el valenciano tuvo que abandonar la pista con ayuda y son apenas poder andar.



Unas horas después, sin embargo, quiso mandar un mensaje tranquilizador y de agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas.





Tennis can be a BRUTAL sport ?? 2hrs+ into his match with Mischa Zverev, Nicola Kuhn collapses with cramp... Get better soon, Nicola ?? #MiamiOpen pic.twitter.com/2psBLAyTre

Dejé todo en pista. El cumpleaños no fue como deseaba pero muy agradecido por todo el apoyo recibido! - Left it all on court. The birthday didn't go as I wished but I'm grateful for all the support I received today @MiamiOpen https://t.co/OCQ0h6dZ5Y