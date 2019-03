"Me he sacado la espina de perder la Media en los últimos cien metros"

­­­Cristóbal Ortigosa, el atleta de Villanueva del Rosario que el pasado año se quedó con la miel en los labios, se emocionó este domingo, después de al fin inscribir su nombre como ganador de una prueba que como malagueño ha corrido desde que empezó a despuntar en las pruebas de larga distancia. A sus 30 años reconoció que se encuentra en el mejor momento de forma de su trayectoria, dispuesto a afrontar retos mayores a partir de ahora.

Al fin llegó su victoria en la Media Maratón Ciudad de Málaga.

Me he quitado una espina, después de que el año pasado año perdiera esta carrera en los últimos 100 metros. De todas formas siempre te queda algo, porque esta vez venía en tiempos para hacer una marca de una hora y cuatro minutos y cuando me he visto solo se me ha ido un poco el tiempo y me he ido a los cinco minutos. Estoy contento no obstante. El recorrido esta vez era un poco más duro y entre los kilómetros 13 y 14 ya sabíamos que no íbamos a mejorar mucho nuestros tiempos personales. Son circunstancias que no dependen directamente de ti.

¿Se ve en el mejor momento de su carrera como atleta?

Desde luego que sí y espero seguir aumentando el nivel a partir de ahora porque me he visto muy fácil, muy aeróbico.

¿Qué ha hablado con El Mouaziz después de cruzar la meta?

Nos hemos dado la enhorabuena mutuamente y poco más.

¿Su futuro seguirá unido al mismo club al que ambos pertenecen?

Sí. El Nerja me mima muchísimo. Y es el mejor club de Andalucía y uno de los mejores de España.