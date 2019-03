"Me he visto muy bien, otros años ha habido muchísima más rivalidad"

­­­La ecuatoriana Janine Lima inscribió su nombre como ganadora de esta nueva edición de la Media Maratón de la capital malagueña. Esta atleta afincada en la Costa del Sol se gustó de principio a fin en una carrera condicionada por el nuevo recorrido y la humedad que le impidió mejorar sus marcas.

¿Cómo se ha visto en una prueba que tenía esta vez salida y meta en el Paseo del Parque?

Destacaría del nuevo trazado que es muy rompepiernas. Personalmente he ido de menos a más, porque el recorrido era un poco más cortante y no quería tener sorpresas en la parte final. La mayoría lo hemos visto así, pero ha estado bastante bien en general, por la cercanía del público en todo momento.

En meta las distancias han sido bastante cortas.

Han sido pocos segundos, pero otros años ha habido muchísima más rivalidad. He ido con Mónica, a la par, hasta el kilómetro 10 ó 12. Pero luego he tenido la fortuna de que la parte final me ha ido bien. Ha sido más o menos un duelo entre nosotras dos, como en las medias maratones que juntas hemos corrido en Alhaurín el Grande o Vélez-Málaga.

¿Qué va a depararle el calendario a partir de este momento?

No soy de planificar demasiado la temporada. Va en función de cómo me veo y cómo me responden las piernas. Voy semana a semana. En lo que viene ahora, de cara a esta primavera, quiero recuperar la velocidad. Correr carreras más cortas, porque he hecho en esta fase de la temporada muchas medias y maratones y necesito volver a probarme en unos recorridos menos exigentes.