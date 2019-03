Punto final al fútbol a 40 grados

La Rosaleda no volverá a vivir partidos a temperaturas insoportables gracias a la decisión tomada por la Real Federación Española.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció ayer que aprueba el establecimiento de un «periodo protegido por razones de salud», que va del 20 de mayo al 15 de septiembre de cada año, coincidiendo con los meses de más calor, donde los encuentros de las competiciones oficiales de ámbito estatal no podrán iniciarse antes de las 19.30 horas.

Según afirma la RFEF, «esta modificación del Reglamento General de la RFEF fue aprobada por la Comisión Delegada de la Federación y elevada a la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes el 5 de octubre del pasado año» y ahora, añade «al no haberse producido ninguna comunicación al respecto por parte del CSD, la RFEF entiende aprobada la modificación por silencio administrativo positivo.

La RFEF ha publicado ayer una Circular, junto al Reglamento General con el nuevo articulado, por la que entra en vigor tanto esta modificación como otras aprobadas también por su Comisión Delegada sobre las que tampoco se ha pronunciado el CSD en el plazo preceptivo, según explica la Federación en un comunicado

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, aseguró que le preocupan «mucho» los horarios «por los jugadores, pero también por la gente que acude en masa, por el extremo calor y, aunque en menor medida, también el extremo frío que se puede llegar a sufrir».

El presidente de la Federación hizo alusión a un informe de un funcionario del Consejo Superior de Deportes (CSD) en el que se dice que es LaLiga «la que como regulador y controlador de los derecha de televisión debe poner los horarios».

«Sin embargo, entendemos que cuando no hay un convenio entre ambas instituciones y puede ser que esta sea la primera vez que no lo hay, tenemos una función de garante de todo el fútbol profesional y del no profesional», señaló Rubiales.

Esta potestad, aclaró a continuación, no supondría decidir el horario de cada partido sino las franjas horarias en las que se pueden disputar.