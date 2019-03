Alejandro Davidovich se mete en 'semis' del torneo de Marbella

El tenista malagueño Alejandro Davidovich sigue brillando en el Challenger de Marbella. Ayer exhibió su mejor tenis empujado por un persistente Thiago Monteiro dispuesto a negar al local esa victoria en casa. Pero el costasoleño le contuvo desde la primera manga para imponerse en el segundo set y cerrar el duelo con contundencia en el marcador (6-4 3-6 6-1).

Así las cosas, el cuadro de semifinales regala al aficionado un prometedor duelo nacional con el enfrentamiento de Davidovich contra Andújar en la pista central Manolo Santana (14:00h).

El tenista malagueño se mide ante el veterano ex número 32 del ránking mundial pero las ganas de izar un trofeo en casa motiva a Davidovich quien ya ha prometido darlo todo en la pista. «Manolo espero no perder aquí en tu pista» aseguraba al término del enfrentamiento de ayer mirando al palco del gran ex tenista español.

Pablo Andújar, el madrugador de la jornada, sigue consolidando su juego sobre la tierra batida de Marbella. Ayer superó a Gianluca Mager (ITA) en un partido sin complicaciones aparentes para el conquense que mantiene en Marbella un juego muy regular (6-3 6-2). El tercer español en lucha por el trofeo es Pedro Martínez, que ayer tuvo que batallar por su pase en un disputado choque ante Jiri Vesely (tercer cabeza de serie). La joven promesa del tenis español ha sido, sin duda, la gran sorpresa de la competición marbellí (6-4 3-6 6-1). Hoy deberá medirse a Paire en el segundo turno de la jornada de «semis».

El francés sufrió ayer más de los esperado ante Alesandro Giannessi (ITA), quizá por el malestar físico del se que se aquejaba desde el comienzo del partido. Un duelo igualadísimo en el que se disfrutó del mejor tenis en el Tie Break (5-7 6-4 7-6).

Los partidos de semifinales pueden seguirse en directo en el canal de televisión Eurosports y en la plataforma Sports TV.

La entrada de hoy sábado puede adquirirse en la plataforma www.entradium.com y en la taquilla de la entrada del club de tenis.