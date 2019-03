Oumaiz: "Mi táctica era aguantar con ellos lo que pudiera"

Ouassim Oumaiz, el español mejor clasificado en los Mundiales de cross de Aarhus (Dinamarca) -vigésimo-, explicó que su táctica consistía en "aguantar con ellos lo que pudiera" y se declaró contento con su resultado, el día en que cumplió 20 años.

"Ha sido un poco duro. Mi táctica era salir con ellos (los africanos) y aguantar lo que pudiera. Aguanté dos vueltas y después dije voy a coger mi ritmo. Al final he terminado en el 20 y muy contento", comentó el campeón nacional tras la carrera, en la que el equipo español obtuvo el séptimo puesto.

El madrileño Fernando Carro, segundo mejor español (42), afirmó que había sido una carrera "bonita" para él, en un circuito "muy exigente, demasiado incluso", a su juicio.

"Lo han hecho para especialistas, pero los españoles nos desenvolvemos bien, gracias al fantástico circuito ANOC. Me motivaba mucho cada vez que pasaba a un rival", dijo.

Hamid Ben Daoud, debutante con la selección española, habló así de su experiencia: "Mi primera carrera con la selección, y muy contento con las sensaciones. Ha sido una prueba muy dura por las cuestas y una gran experiencia, así que muy contento de haber dado este paso".

Ayad Lamdassem, que fue decimosexto en el Mundial de 2011, terminó aquí en el puesto 66. "Estoy contento porque vine después de una lesión muy grave. Empecé la temporada muy mal, pero acabé los últimos croses entre los cuatro mejores españoles".

Chiqui Pérez, que acabó en el puesto 77, reconoció que había tenido "malas sensaciones desde el principio".

"Pensé que podría mejorar con el paso de los kilómetros pero han ido pasando las vueltas y cada vez me encontraba peor. El circuito era muy duro y me he encontrado muy raro. Solo al final he podido remontar unos puestos", se lamentó.