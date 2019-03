El Asisa Alhaurín acusa a su americana Jasmine Lumpkin de "falta de profesionalidad"

Bajan turbias las aguas en el Asisa Alhaurín, máximo representante del baloncesto femenino costasoleño. Las dirigidas por Francis Trujillo perdieron este sábado de forma contundente ante el UCAM Jairis (62-32), por lo que deberán jugarse la permanencia en la segunda categoría del baloncesto femenino español en las dos últimas jornadas.

Dentro del mal juego colectivo del equipo, volvió a destacar el mal partido de la americana Jasmine Lumpkin, que se quedó sin anotar, tras 16 minutos de juego, firmando un -5 de valoración. Esta mañana de domingo, el presidente del club, Juan Pedro Parra, ha sido contundente contra su jugadora a través del Facebook del club alhaurino. "Estamos esperando que Jasmine Lumpkin nos devuelva algo de lo mucho que hemos hecho por ella..., Es un honor que Alhaurín sea esta temporada el máximo representante del baloncesto femenino en Málaga y tanto si conseguimos la permanencia como si no, lo haremos con dignidad y respeto a todas las personas y entidades que nos están ayudando".

La junta directiva del club, tras la contundente derrota en Murcia, se reunió con el entrenador y las palabras del presidente son consecuencia del malestar que hay en la entidad con la alero norteamericana. "Nuestra estrella es Jasmine, al igual que sus compañeras le hemos dado lo mejor que tenemos y hace ya varios meses que no entendemos su apatía. Es cierto que se sintó mal tras la trabajada victoria en Madrid ante el Olímpico 64 y se negó a jugar en el último cuarto, pero como siempre hacemos nos hemos volcado con ella dándole el máximo cariño y dedicación y cuando digo dedicación me refiero a una implicación personal y familiar por mi parte y la de otros muchos miembros del club. Haste tres médicos diferentes, con las pruebas más completas, descartaron cualquier tipo de dolencia y no es normal que se borre voluntariamente en los partidos. Parece que está más preocupada en su viaje de regreso a Estados Unidos que en cumplir sus obligaciones profesionales".

"Ésta posiblemente sea una aventura de solo un año tras el bombazo y la sorpresa de que ascendiera un club humilde a LF2. Para nosotros está siendo una experiencia maravillosa, pero cuando haces el enorme esfuerzo de fichar a una profesional, ante todo lo que esperas es eso, que sea profesional".

En el mensaje escrito en el Facebook del club, tampoco se quiere focalizar todas las culpas en Lumpkin porque hay otras jugadoras "que no están respondiendo a los números, actitud o forma física por la que fueron fichadas". Parra añadió: "Que Alhaurín juegue esta temporada en LF2 es un regalo y si al final no conseguimos nuestro objetivo deportivo y tenemos que descender, lo haremos con dignidad. Le hemos transmitido a Francis Trujillo que le exija lo máximo a Jasmine, al resto de sus compañeras en los dos partidos que quedan de temporada".

"Somos conscientes de nuestras limitaciones y de que estamos afrontando una Liga muy exigente, con un bloque de jugadoras novatas en la categoría, pero que deben luchar hasta el final como siempre han demostrado. Todos daremos lo mejor de nosotros y esto no acaba hasta que se juegue el último partido, el 13 de abril en Madrid".

La semana que viene, las alhaurinas recibirán al líder, Campus Promete, para terminar su participación en la carretera frente al Pacisa Alcobendas.