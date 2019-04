Quintero: "Estoy muy feliz de tener ya 100 medallas en categoría absoluta"

El karateca malagueño Damián Quintero, campeón de Europa de Kata, se enorgulleció de haber logrado su «medalla número 100» en los campeonatos de Europa que se han disputado este fin de semana en Guadalajara y alabó el trabajo del kárate español afirmando que «se están haciendo las cosas bien».

Con la última medalla de oro lograda, ya son diez para el karateca, seis oros individuales, más 4 por equipos. «Diez medallas de oro es algo histórico para el kárate español. Además, he llegado a mi medalla número cien, en categoría absoluta y en competiciones tanto nacionales como internacionales. Me hace mucha ilusión, estoy muy contento de que se haya producido en casa, y es un paso más y muy importante para llegar a los Juegos de Tokio», dijo Quintero.

El equipo español ha quedado primero en el medallero con cinco oros y un bronce. «Se ve que tanto el trabajo federativo, como de los entrenadores, de todo el equipo técnico y de nosotros mismos, los deportistas, estamos haciendo las cosas bien con una buena planificación. Vamos todos a una y entrenamos muy duro para llegar a esto y obtener los resultados», observó.

La anunciada ausencia del kárate del programa olímpico de 2024 ha sido el asunto estrella de estos europeos. «Es una faena lo que nos han hecho. Estamos esperando una respuesta, que nos digan el motivo de por qué no estaremos en París. Pero ahora lo verdaderamente importante es Tokio 2020. Llegar allí e intentar disfrutar esa experiencia, si conseguimos clasificarnos. Después veremos qué sucede con este deporte en sucesivos Juegos», comentó.

Quintero piensa en el futuro, aunque todavía no se plantea la retirada. «Soy ingeniero de cálculo, con experiencia también en gestión deportiva. Mi pasión es el deporte, sobre todo el kárate. Me gustaría trabajar para mejorarlo. Tal vez desde una dirección técnica o deportiva pondría mi granito de arena para conseguirlo. Con todo, en este momento no pienso todavía en mi retirada. Mi primer objetivo es llegar a Tokio y, en caso de lograrlo, luchar por una medalla», finalizó Damián Quintero.