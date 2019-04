CD El Pinar, el 'invictus' de la Liga

El club nació esta misma temporada y ya tiene cinco equipos de cantera.

En el mes de abril y aún no conoce la derrota. El CD El Pinar de Alhaurín de la Torre comanda con puño de hierro la Liga Senior Provincial de baloncesto, donde cuenta por victorias los 22 encuentros que ya ha disputado. Es el único invicto de la categoría y camina con paso firme hacia los play off por el título, con el premio de ser el organizador de la Final Four en caso de que supere las rondas y se plante entre los cuatro mejores de la competición. Algo que parece lo más lógico viendo su impresionante temporada.

El CD El Pinar nació este mismo curso y el grueso del plantel está formado por los integrantes del Alhaurín de la Torre que el año pasado también dominaron la categoría. El centro académico les propuso pasar a formar parte del colegio privado, llevando su nombre, usando sus instalaciones y creando y promoviendo la cantera. Y todo les va viento en popa, con hasta 1.000 alumnos donde escoger de diferentes edades, ya que en El Pinar también se cursan ciclos formativos. Hay un equipo júnior, y luego otros cuatro, desde infantil hasta los mini y los «baby», donde se mezclan niños y niñas que ya comienzan a sentir el amor y la pasión por el baloncesto. Un trabajo de base que es indispensable para el club, que quiere seguir creciendo con la cantera.

El equipo, dirigido por José Caballero «Caba», cuenta con dos jugadores que, además, son profesores del centro. Uno de ellos es Luis Miguel Moreno, capitán del equipo, que tiene el sueño de acabar invicto esta temporada.

«Sabemos que es algo muy difícil, pero vamos a luchar por seguir ganando partidos hasta llegar a la Final Four. El reto es llegar invictos hasta el final, aunque será difícil porque habrá partidos muy duros», explica el «capi».

La Liga Provincial agrupó a todos los equipos en dos grupos. El Pinar ganó los 16 encuentros que disputó en esta primera fase, ante rivales como CB Rincón Andén, Los Linces de San Pedro, Alameda Rangers o el equipo cadete del Unicaja 2003. Los mejores de ese grupo pasaron a una segunda fase, con los mejores del otro grupito, arrastrando los triunfos ante los clubes que también pasaron a la fase por el título.

Y en esta nueva fase, el equipo de Alhaurín de la Torre es líder destacadísimo con un balance de 14-0, por delante de Novaschool y Los Olivos (8-6 los dos), tras ganar los seis choques que ya ha disputado en esta nueva parte del curso. Es decir, que el CD El Pinar ya será campeón de la fase por el ascenso aunque pierda todos sus partidos, comenzando por el de este próximo fin de semana frente al AD Asunción.

La intención no es esa, ni mucho menos. El equipo quiere seguir ganando y acabar primero para medirse en el play off de cuartos con el octavo. Los cuatro ganadores de esas eliminatorias disputarán la Final Four, en la pista del CD El Pinar. De hecho, el club aspira a ser campeón de Liga y poder ascender a la Primera Nacional, donde ya están otros clubes malagueños como CP Mijas, Basket4Life y CAB Estepona. Sólo el campeón podrá subir de categoría, y los jugadores de Alhaurín de la Torre van a poner todo de su parte para hacerlo. Los números, desde luego, son espectaculares: 22 de 22. Una auténtica pasada.