Bertomeu ratifica que sólo habrá cuatro españoles en la próxima Euroliga

Jordi Bertomeu, consejero delegado de la Euroliga, confirmó que no volverá a haber más de cuatro equipos de la ACB en la Euroliga y se mostró indiferente a las críticas que se han hecho desde la Liga al nuevo calendario de la competición europea al entender que es un problema de la propia competición española y su dimensión.

De este modo, si el Valencia Basket gana la final de la Eurocopa que arranca este martes ante el Alba Berlin no habrá una plaza en la próxima edición de la máxima competición del baloncesto europeo para el mejor clasificado en la liga española sin contar a los tres equipos que ya tienen plaza, el Real Madrid, el Barça Lassa y el Kirolbet Baskonia.

"Al final con 18 equipos, más de cuatro de un país es imposible y con competiciones nacionales de 18 no puede haber más de 18 en la Euroliga. Pasar de cuatro sólo tendría sentido si hay 24 equipos cosa que no veo en el medio plazo", señaló en declaraciones a los medios.

Bertomeu dijo que en 2017 "fue una excepción cuando hubo cinco equipos españoles, una excepción merecida porque el año anterior con la reducción de 24 a 16 el equipo de la ACB quedó fuera e hicimos la excepción para compensar a la ACB porque era justo".

Respecto a las preocupación hecha pública estos días por la Liga ACB por el nuevo calendario de la Euroliga por su ampliación a 18 equipos y dijo que "tuvimos una reunión el 3 de marzo con las ligas, llevo cuatro años teniendo reuniones con las ligas y oyendo 'noes'.

"Me parece muy bien que tengan esta preocupación pero es un calendario para Europa y en Europa no plantea tantos problemas. Entiendo que la ACB con 18 equipos tiene razón de preocuparse porque es muy dimensionada y tienen una dificultad de calendario pero no es la norma en Europa, es la excepción", recalcó.

"Tengo que mirar por un lado la norma general y por otro por los jugadores. Hemos de ser sensibles a su petición y nos la han hecho y hemos entendido que tiene todo el sentido. Con la ACB puede haber algún problema en el playoff pero no en el resto", insistió.

El dirigente realizó estas declaraciones tras asistir a la gala del Proyecto FER, que impulsa Juan Roig, propietario del Valencia Basket y alabó su proyecto para un nuevo pabellón de 17.000 espectadores.

"Es bueno para todos, para el baloncesto y para Valencia y abre muchas posibilidades de futuro para todo el mundo", afirmó antes de resaltar que situaría al club "en Primera división" y que mejoraría la "sostenibilidad" del proyecto.

El Unicaja, sin opciones

La dolorosa eliminación del Unicaja de la Eurocup tendrá más consecuencias para el Unicaja, que se quedará fuera de la próxima Euroliga, ya que ni aunque gane la Liga ACB, jugará la máxima competición si el Valencia gana la final de la Eurocup ante el Alba de Berlín de Aíto García Reneses.