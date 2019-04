Isabelle Medeiros, muy cerca de renovar con el Rincón Fertilidad

Isabelle Medeiros está muy cerca de renovar una temporada más con el Rincón Fertilidad. Las negociaciones entre el club malagueño y la extremo derecha brasileña van por muy buen camino y es cuestión de días que haya fumata blanca y anuncio oficial, salvo giro radical de los acontecimientos.

Medeiros llegó el pasado verano a Málaga. Su inicio de temporada fue muy bueno y, aunque luego ha tenido altibajos, lo cierto es que Diego Carrasco está muy contento con ella y se ha planteado su renovación.

Este mismo martes se ha dado un paso que puede ser el definitivo. El club ha enviado al agente de la jugadora internacional brasileña la propuesta de renovación por una temporada más y una cantidad económica cercana a las pretensiones que había expresado la jugadora en un primer momento para seguir en Málaga un año más.

Medeiros está muy contenta en la Costa del Sol y la renovación de su compatriota, Alice Fernandes Diva, hace algunos días, es un acicate más para que pueda estampar su firma en el nuevo contrato en cuestión de días.

El club ya tiene confirmadas para el próximo proyecto a las gemelas Sole y Espe López, la pivote Isaura y la primera línea bielorrusa Hanna Yashchuck, además de la portera Diva.

Ahora está por ver si se cierran de forma positiva todas las operaciones que hay abiertas y que están orientadas a formar una plantilla con aspiraciones a hacer grandes cosas y aspirar a títulos.

Con los fichajes de Estela Doiro y Estela Carrera, ambas jugadoras del Atlético Guardés, no hay novedad. Las próximas semanas serán decisivas para saber si ambas aceptan o no la propuesta del Rincón Fertilidad. Hay optimismo en en el club sobre las dos operaciones, pero el ok definitivo no ha llegado. Tanto la central gallega como la portera de Elda serían dos fichajes de lujo para el Rincón Fertilidad 2019/2020.

Lo mismo pasa con Paula García. La pivote granadina está en trámites de romper su contrato con el Bistrita de Rumanía, su actual club. Una vez que eso ocurra y ella se recupere de una lesión que arrastra en la espalda, su vuelta a Málaga será inmediata, quizás para esta misma temporada