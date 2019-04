Baloncesto y fútbol sin barreras en Los Guindos

Deporte total en Los Guindos, donde el equipo "One Team Unicaja" y "Malaga CF Genuine", ambos con chicos y chicas de Down Málaga, compartieron el pasado miércoles un divertido entrenamiento de baloncesto donde se mezcló ilusión y muchas sonrisas. Fue una jornada muy especial en el pabellón de Los Guindos, donde el Unicaja lleva dos meses colaborando con Down Málaga, haciendo que 15 jugadores con Síndrome de Down se ejerciten una hora a la semana en sus instalaciones, a través del programa "One Team" de la Euroliga, del que el Unicaja es socio fundador. La idea ha ido fue más allá, y al equipo de básket se le unió el miércoles el que forman los del "Málaga CF Genuine".



Es la primera vez que estos dos equipos, apoyados por Down Málaga, comparten entrenamiento en el que la diversión y la inclusión a través del deporte fueron los grandes protagonistas. José Carlos Gaspar y Fernando González, responsables de estos equipos en el Unicaja y el Málaga CF, respectivamente, coordinaron una sesión que estuvo llena de alegría y diversión y que contó también con la participación Sebastián Fernández Reyes "Basti", exfutbolista y miembro visible de la Fundación Málaga C.F., con la colaboración de los voluntarios de la Fundación Unicaja, de Basket4Life.



Para los 15 jugadores de Down Málaga que han estado estos dos meses entrenándose con el Unicaja ha sido una experiencia inolvidable. El programa de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Euroliga, «One Team», del que Unicaja Baloncesto es socio fundador, dura ocho semanas y los jugadores de Down Málaga apenas ya han agotado todas las sesiones. El gusanillo del básket ha hecho que el día que tenían sesión haya sido el mejor de toda la semana. Además, Adam Waczynski, jugador del Unicaja, les visitó y participó con ellos en esta bonita experiencia.



Tanto es así, que la Asociación Down Málaga, con casi 25 años de historia, va a tratar de que los nuevos jugadores puedan seguir practicando su deporte favorito. La intención de los padres de los 15 jugadores del Unicaja es trabajar para que se construya una futura liga, al estilo de la película Campeones. Tal y como ya sucede, por ejemplo, con la Liga Genuine, organizada por la Liga de Fútbol Profesional, y de la que forma parte el "Málaga CF Genuine".