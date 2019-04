"Hemos pagado jugar una Liga profesional siendo amateurs"

La temporada acabará este fin de semana, aunque para el equipo alhaurino lo hizo hace unos días, cuando se consumó el descenso de Liga Femenina-2 a Primera. Su coach asume su responsabilidad, piensa en un futuro lejos del banquillo del club y analiza en profundidad la temporada.

Francis Trujillo ha vivido experiencias de todos los colores. Su periplo en el Asisa Alhaurín de la Torre puede tener sus horas contadas tras el descenso, porque quiere pasar página. Aunque esto es básket...

¿Cómo está el equipo tras consumarse el descenso?

El equipo está triste, deprimido y cansado. Confirmar el descenso ha sido muy duro para todos.

¿Cómo ha vivido el curso?

Ha sido una temporada en una competición muy dura, donde físicamente, en muchos aspectos, hemos estado por detrás, y donde hay muchos temas muy profesionales, y nos ha costado. Ha sido imposible asemejarnos a equipos que se dedicaban 24 horas a esto. Hay sólo tres o cuatro equipos de nuestro nivel. Empezamos con mucha ilusión, las americanas nos daban energía. Pero en Navidad, RaCa y Murcia se reforzaron. Y Magectias también fichó un pedazo de jugadora. Y eso se nota. Es una Liga profesional y hemos pecado de ser amateurs.

Y a pesar de eso, la diferencia han sido los enfrentamientos con RaCa Granada... Si se gana en el Blas Infante, el equipo habría logrado la permanencia.

Teníamos que encontrar a dos equipos que lo hiciesen peor que nosotras y hemos descendido por méritos propios. Uno de los dos tenía que salvarse. Nos llevamos bien con ellos, allí hay jugadoras malagueñas y un grandísimo entrenador. RaCa nos ganó y si hubiésemos hecho lo contrario, nos salvábamos nosotras. Su entrenador ha sido entrenador y director técnico de ACB. Y su americana ha sido de las mejores de la Liga. Eso dice mucho del nivel del rival. En la segunda vuelta sólo hemos ganado dos partidos. No he sido capaz de sacar mejor rendimiento del equipo, y la culpa es mía, por supuesto.

De la temporada de la ilusión se ha pasado a la del fiasco...

Ha sido un final duro. Es difícil llegar los lunes a entrenar cuando pierdes más que ganas. Para el entrenador, el presidente, las jugadoras... Pero no es un fiasco. Somos Alhaurín de la Torre, y hemos ganado a Canoe, competimos con Estudiantes, con Gran Canaria. Con el tiempo vamos a verlo mejor de lo que lo vemos ahora. Ahora todo es triste, estamos muy tocados. Nos queda haber ganado a grandes equipo y competido con rivales de otro nivel...

¿Cuándo comenzó a barruntar en sus adentros que el descenso podía ser una realidad?

Ganamos el primer partido de la segunda vuelta a Lanzarote y casi le sacamos el average. Pero no he sido capaz de que el equipo siga creciendo, nos estancamos un poco. Ante Spar Gran Canaria y Picken tenía mucha fe porque debíamos ganar un partido al menos de los no esperados, nuestro final de calendario era el más duro y fuimos los únicos que no fichamos. Entramos en la deriva y no pude mantener el nivel, y a un mes y medio lo vi muy complicado. Aún así, por 4-5 puntos no ganamos a Raca y hablaríamos de otra cosa.

¿Qué le ha dicho la directiva?

Ellos están jodidos y tocados, porque era un año de ilusión. Ellos lo han hecho muy bien, por cómo nos han tratado, por la gente que ha traído al pabellón€ Quitando el primer momento, que todos estamos fastidiados, ellos entienden que hemos dado lo que teníamos.

El equipo tiene un balance de 6-19. Cuando hizo sus cuentas a principio de curso, ¿cuántas victorias pensó que necesitaría?

Yo tenía claro que con 8 nos salvábamos y con 7, ganando los averages directos, también. Si Murcia no llega a fichar a la americana... con seis nos salvamos.

¿Porqué no fichó en Navidad?

Sí, lo planteamos. Pero venía de la mano también de cortar a alguna jugadora, y eso hizo que no fichásemos. En ningún caso quisimos cortar a ninguna, por filosofía de club. Al ascender le ofrecimos a todas las jugadoras que ascendieron seguir con nosotras. Se lo debíamos y no podíamos cambiar.

¿Qué pasó con la ala-pívot americana Jasmine Lumpkin?

Ella viene de la Universidad, con un rol de especialista defensiva. Ella es una grandísima defensora y nuestro dinero no daba para fichar a jugadoras contrastadas en la categoría. Era lo que yo quería, pero no hubo manera. Aposté por una roockie, que va a ser una grandísima jugadora, pero que por el tema de su inexperiencia y las expectativas le hicieron bajar el nivel

El presidente subió un post al Facebook del club criticándola. ¿Qué le pareció?

No soy de juzgar a nadie, el presidente lo quiso hacer y lo hizo.

Si pudiera dar marcha atrás, ¿qué cambiaría?

Cambiaría la estructura del equipo. Apostaría por jugadoras que físicamente se asemejaran más a la categoría. Eso, sobre todo: crear un equipo más físico, que pudiésemos competir. Nos costaba competir, rebotear y defender.

¿Alguna pega al Blas Infante?

Te puedo decir que tras a ir a Logroño, Estudiantes, Lanzarote, Canoe€ Sin ningún tipo de dudas, el mejor ambiente ha sido el nuestro. Nuestra afición ha sido increíble, nos hubiese encantado mantener el equipo por ellos, porque se lo han merecido.

¿Qué presupuesto tuvo el club?

Leí el otro día que unos 80.000 euros. Y viendo a otros equipos, el único presupuesto más bajo es el de Olímpico. Luego Clarent tiene la fortuna de que dos de sus jugadoras, con presupuesto bajo, son la pareja de Van Rossom y la de un argentino del Villarreal, y jugaban casi a coste cero.

¿Le sorprendió este verano la respuesta negativas de algunas jugadoras malagueñas?

No me sorprende que nadie decida en su vida. Cada una es libre. Fuimos de cabeza y de primeras, y es un secreto a voces, a por Gemita y Vero, y no pudo ser. La irrupción del Unicaja hizo que ellas se decidieran por una oferta que ellas pensaron era mejor. El equipo con ellas hubiese sido otro, y a mí personalmente, que con Gema tengo algo especial desde hace mil años, me hubiese encantado entrenarla. Pero pasamos de un sí, está hecho sólo a falta de la firma, a un no en un solo día. Decirte lo que pasó al otro lado del teléfono no puedo, no lo sé, es un tema de ella. Una mañana tenía un sí y por la tarde era no.

¿Y ahora qué?

No sé si el club se plantea intentar volver a competir en Liga-2, si sacar un Nacional lo más potente posible... Y por mi parte, ahora sí. Con la ola del ascenso fue imposible, pero voy a dar un paso a un lado, ya veremos el año que viene si hay algún proyecto que me motive o que salga. No ha sido el mejor año de mi trayectoria. Mi relación con el club es maravillosa, eso sí.

¿No va a seguir Francis Trujillo entrenando al Asisa?

Ahora mismo, es muy complicado. Si te digo que no, te engaño, pero es muy complicado. Me tengo que sentar con el presidente y si se dan una serie de circunstancias podríamos seguir. Necesito ser más profesional y tengo que dedicarle más horas. No me considero mal pagado, pero no puedo estar tantas horas en mi trabajo porque esta Liga te exige mucho.

La intención del club es tratar de continuar en Liga Femenina-2, bien por ampliación o por renuncia de algún equipo...

Mi presidente está detrás y sé que se lo ha planteado. Ya lo he oído y conociendo a Juan Pedro no me extrañaría.

¿Quién le gustaría que subiese, Unicaja o Estepona?

Habrá tres andaluces y un canario, y una plaza. Aradeva tiene un gran potencial, por lo que ellas, Unicaja y Estepona parten con un 33% de opciones. Ojalá que suba un equipo malagueño, ojalá.