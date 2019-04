Marbella escala al segundo puesto

La segunda fase de la temporada da sus últimos pasos, en una jornada atípica por el Campeonato de Andalucía Júnior. Muchas derrotas en un fin de semana para olvidar.



Grupo fase de ascenso

El CB Marbella avanzó del tercer al segundo puesto en el grupo de ascenso gracias a su triunfo ante el Huelva (79-52) y a la derrota de Algeciras, que cayó en Andújar por 74-63. Marbella es segundo, empatado con CAM Enrique Soler de Melilla, ambos con 12-4, y ya clasificados, al igual que los gaditanos, para el sector final a LEB Plata. Los otros malagueños, ya sin opciones, se han dejado ir. Benahavís cayó en la visita a Melilla por 120-89,con sólo seis jugadores y sin americanos, por eso de cruzar la frontera. El Framasa Coín cedió en su pista ante el Alba Utrera por 91-94.



Grupo fase de descenso

Unicaja y Novaschool, repletos de jugadores júniors, siguen inmersos en la fase por no descender a Primera Nacional. El Unicaja no pudo aplazar su encuentro ante el líder del grupo, el DKV San Fernando por motivos ajenos a su voluntad, y el resultado fue muy significativo: 39-101. Germán Gabriel no contó con los júniors, que a la postre ganaron el Campeonato de Andalucía, y tuvo que alinear a entrenadores de la cantera, como Manolo Bazán, Chiki Gil o Ale García. Incluso jugó el mítico Carlos Jiménez. Novaschool sí que pudo aplazar su encuentro.