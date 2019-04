Unicaja y Estepona dan primero y acarician ya su pase a la Final Four

La serie se reanuda tras la Semana Santa.

El play off de cuartos de final por el título de la Primera Nacional femenina arrancó este fin de semana con excelentes resultados para los dos equipos malagueños inmersos en la lucha por el ascenso a Liga Femenina-2. El CAB Estepona abrió el fuego el sábado por la tarde en casa y demostró que es una clara aspirante a jugar la Final Four, ya que derrotó con claridad a la Presentación de Granada por un contundente 86-28. Las costasoleñas, con una sola derrota en toda la temporada, siguen a un gran nivel y no sufrieron para pasar por encima de las granadinas.

Esta serie de cuartos de final se disputa al mejor de tres partidos, así que una victoria en el pabellón de La Chana el próximo domingo día 28, tras la Semana Santa, le daría directamente el pase a la Final Four. La lucha por el título, por cierto, se celebrará en Estepona, salvo inesperado cambio de planes. Ahí se darán cita los cuatro mejores equipos de Andalucía, y el CAB Estepona está a solo un triunfo ya. Si la serie requiere de un tercer encuentro, éste se jugaría de nuevo en territorio malagueño, el 4 de mayo.

El Unicaja Femenino sigue invicto en su objetivo por subir a Liga Femenina-2. Su víctima este domingo en Los Guindos fue RaCa Granada, que se llevó un buen repaso: 103-37. El equipo malagueño está en un momento impresionante y quiere resolver por la vía rápida. El segundo encuentro se ha modificado y se jugará este próximo lunes, día 22, a las 19.20 horas.

Hay que recordar que la Final Four la jugarán las cuatro escuadras que ganen estos cuartos, y que Unicaja y Estepona sólo se verían en una hipotética final. Además, Andalucía clasifica para la fase final de Los Guindos a tres equipos y el Grupo de Canarias sólo a uno. El campeón de este último intersector sube a Liga Femenina-2.