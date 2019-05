El gesto de deportividad de Marc Gasol con un desconsolado Embiid

El pívot español Marc Gasol declaró hoy tras el pase de los Toronto Raptors a la final de la Conferencia Este, al vencer a los Filadelfia 76ers 92-90, que están "a mitad de camino de donde queremos estar. Hay que trabajar aún mucho".



Sobre el poco acierto inicial ante la canasta rival que él tuvo durante gran parte del partido, Gasol lo atribuyó a la posición en la que tuvo que jugar emparejado junto con la figura de los Sixers, el pívot Joel Embiid. "A principio he empezado más fuera. Luego me han llevado más dentro porque querían poner a Joel en 'pick-and-roll' (bloqueo y continuación) y eso obviamente te limita los tiros. Pero el que he tenido suelto en el último cuarto lo he cogido, lo he tirado y por suerte ha entrado", explicó.



Preguntado sobre lo que dijo a un desconsolado Embiid tras el pitido final, Gasol afirmó que le felicitó por su trabajo en toda la serie y le animó de cara al futuro.





A preguntas de Efe, Gasol reconoció tras el partido, en el que jugó 45 minutos, anotó siete puntos, se hizo con 11 rebotes y dispensó tres tapones, que la clave de la ajustada victoria de los Raptors ha sido la capacidad rebotadora de su equipo y la fortaleza psicológica.Sobre si la trabajada victoria de hoy contribuye a cohesionar y dar carácter al equipo canadiense, Gasol afirmó que es un eslabón más en un proceso. "Estamos a mitad de camino de donde queremos estar. Hay que trabajar aún mucho. Y ahora nos enfrentamos a un rival que ha sido primero de la temporada regular en toda la NBA", añadió.Gasol también anticipó que en la final contra los Bucks quizás no juegue tanto como en las dos primeras series de los playoff ante Orlando Magic y Sixers."Ahora cambia totalmente el estilo. Vamos a ver como el entrenador quiere jugar y atacarles y defenderles. Y en función del grupo, siempre. Quizás no tenga la importancia a priori que he tenido en estas dos primeras series porque he tenido un referente interior. Pero ojalá sí la tenga", declaró.