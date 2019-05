Patricia Bueno, una 'superwoman' entre hombres

«KOA significa valentía. Y eso es lo que buscamos en ti. Enfrentarte a tus miedos, actuar con valentía y dirigirte hacia tus límites. No estarás vivo de verdad a menos que corras riesgos y te comas tu miedo...» Éste es el lema de Koa Distance, el primer Medio Ultraman del mundo, que ha celebrado su tercera edición en Valencia y en el que la triatleta malagueña Patricia Bueno, única chica que realizó la prueba, acabó con un espectacular segundo puesto en la clasificación general.

La prueba constaba de tres días, en la que los valientes se enfrentaban a 5 kilómetros de natación y 72 de bici con 1.100 metros de desnivel positivo el primer día, 138 km de bici con 2.600 metros de desnivel positivo el segundo día y una maratón (42 km corriendo) el tercer día. Cada jornada hay un tiempo límite de 6 horas para completar el recorrido.

Patricia Bueno completó los tres días de competición con un tiempo total de 13 horas y 32 minutos, la segunda de la general tras el ultrafondista Juan Bautista Castilla, más conocido como «Chamba».

Bueno salió en primera posición del agua y acabó tercera en meta el primer día. El segundo día era el más duro, por el desnivel y el tiempo de corte, pero las sensaciones fueron muy buenas y mantuvo la tercera plaza. El último día, en la maratón, sabía que era difícil recortarle al segundo, que tenía 14 minutos de ventaja después de los dos días anteriores, pero también sabía la costasoleña que no era imposible. Tras hacer su mejor maratón consiguió el «sorpaso» y alzarse con el segundo puesto.

«La verdad es que me llevo muchísimas cosas más de esta prueba antes que el resultado final. Decidí hacer KOA porque David, uno de los organizadores, es muy amigo mío. Siempre me ha ayudado muchísimo y era mi forma de ayudarle yo a él y aportar mi granito de arena para dar a conocer un poco más la prueba. También me lo planteé como un reto, porque nunca había hecho una prueba que durara tres días y pensé que me vendría muy bien como entreno de calidad de cara a mi objetivo de este año, que es un Ironman que organizan en Galicia, Northwest Triman y la clasificación para el mundial de Hawai que voy a intentar en noviembre», asegura la deportista costasoleña.

«Lo que más me llamó la atención de la prueba era la filosofía que a ellos les movía, el lema «SÉ VALIENTE» y porque lo hacían con muchas ganas y pasión. En estos tres días he conocido a personas maravillosas, que sin haberlas visto nunca antes se han convertido en parte de mi vida, y de las que me dio pena despedirme», explica.

Bueno destaca el compañerismo que ha vivido con el resto de participantes. «Más que una prueba competitiva (que también había competitividad) yo he visto una prueba de humildad y humanidad, donde todos nos animábamos a todos y si algún equipo o participante necesitaba algo otro equipo no dudaba en dárselo y ayudarle. Y daba igual el sexo que tuvieras... éramos todos iguales. Me llevo conmigo una experiencia súper enriquecedora que me ha hecho madurar más como persona y como deportista. Me he quitado miedos y he aprendido a escuchar mi cuerpo y mi mente más que nunca», asevera Patri.

La malagueña está muy feliz por la experiencia y por todo lo vivido en la ciudad del Turia. «He aprendido que si la mente quiere, el cuerpo puede. Y que una sonrisa y una mente positiva mueven el mundo y te llevan a donde quieras. Como dije el ultimo día, un pedacito de mí se ha quedado en Valencia, y un pedacito de cada uno de ellos se ha venido conmigo a Málaga», explicó.

KOA Distance es una prueba que nace de la mano de David Baldoví y Miguel Ángel Tortajada, dos locos amigos que un día mientras corrían en el Ultraman World Champion de Hawai se les vino a la cabeza montar algo diferente pero con el mismo espíritu y filosofía de lo que estaban viviendo allí.

En la prueba valenciana, los participantes tenían que llevar su equipo de apoyo, formado dos personas, las cuales les guiaban en los recorridos y proporcionaban al atleta el avituallamiento de cada día.

Cada mañana antes de dar el pistoletazo de salida se comienza con un «rezo», en el que los atletas se ponen en círculo, se abrazan y los organizadores dicen unas palabras.

El primer día el «rezo» es KOA, que significa valentía, el segundo día es MAHALO, que significa gracias a la vida, y el tercer día es OHANA, que significa familia.

Patricia Bueno sigue ahora su preparación orientada al Mundial de Hawai de noviembre.