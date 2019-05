El Rincón Fertilidad hace oficial el fichaje de Estela Doiro

El pasado 5 de abril, La Opinión de Málaga desvelaba que el Rincón Fertilidad "ultimaba el fichaje de Estela Doiro". Hoy, casi mes y medio después, el club costasoleño por fin ha anunciado de manera oficial la incorporación de la central gallega, que será una de las piezas angulares del nuevo proyecto del cuadro malagueño de cara a la temporada 2019/2020.

Las últimas semanas no han sido fáciles para la jugadorea gallega, natural de A Guarda y capitana del equipo guardés, a la que su entorno ha tratado de convencer para que las negociaciones con el Rincón Fertilidad no se sellaran para seguir así siendo el buque insignia del equipo de su localidad natal.

Estela Doiro, para suerte del cuadro presidido por Pepa Moreno, ha mantenido su idea inicial de cambiar de aires y seguirá su carrera deportiva en Málaga. El Rincón Fertilidad, a primera hora de la tarde, ha anunciado en nota de prensa lo que en las últimas horas era ya un secreto a voces:

"Desde hace meses la dirección técnica del Rincón Fertilidad Málaga no cesa en su empeño por reforzar y mejorar su plantilla de cara a la ilusionante temporada próxima 2019-2020. En su búsqueda por traer y conseguir una jugadora líder que guíe al equipo en el puesto de central (aunque es una jugadora polivalente capaz de desempeñar cualquier puesto de la 1ª línea), el club incorpora a sus filas, a Estela Doiro Rodriguez, 1,62 cm de altura y 28 años. El Rincón Fertilidad Málaga se hace con los servicios de una jugadora que ha sido el buque insignia del Mecalia Atlético Guardés, club de donde procede y del cual ha sido capitana estos últimos años, consiguiendo grandes logros como la Liga de 2016-2017, jugar la segunda competición europea (EHF CUP) y pisar varias concentraciones de la selección nacional Absoluta.

Una jugadora que destaca por sus muchas virtudes y experiencia. Líder en la pista y en la dirección del juego de ataque del equipo, con una visión del mismo espectacular y mucha calidad en el 1 contra 1, aunque también capaz de ese "lanzamiento sorpresivo" de media distancia. Una jugadora que asume responsabilidades en los momentos complicados del partido, y sin duda una de las mejores jugadoras de la Liga Iberdrola en su posición. Así nos la describe un cuerpo técnico ilusionado con el fichaje de Estela, por la que llevan detrás de su incorporación varias temporadas, junto a la directiva, con su presidenta Mª José Moreno a la cabeza".

Doiro se muestra ilusionada con el nuevo reto, pero emocionada por abandonar su casa. "Ésta es sin duda una de las decisiones más difíciles e importantes que he tenido que tomar hasta el momento en mi vida. El Guardés para mí significa mucho, es el equipo en el que empecé a jugar, es mi casa, dónde me he convertido en la persona y jugadora que soy hoy. Me ha costado muchísimo decir que me voy y dejar aquí todo cuanto quiero, pero mi decisión es emprender un nuevo reto y vivir una experiencia personal y deportiva que consideraba necesaria para seguir creciendo como persona y jugadora", explicó.

La central gallega no será la única incorporación que haga el Rincón Fertilidad desde el Mecalia Atlético Guardés. Como este periódico avanzó el pasado 8 de abril, la portera Estela Carrera está también muy cerca de estampar su firma con el equipo malagueño para convertirse en guardameta del Rincón Fertilidad. En los próximos días, salvo sorpresa, habrá también confirmación oficial.